 𝐒𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐨́ 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐥𝐚 𝐅𝐢𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐏𝐚𝐩𝐚

Con una conferencia de prensa en el buffet de la Sede Social de Círculo, se realizó la presentación oficial de la 47º Fiesta Nacional de la Papa que se desarrollará del 19 al 22 de marzo en Otamendi.

Los oradores fueron el presidente del Papero, Federico López, y el Intendente Municipal de General Alvarado, Sebastián Ianantuony.

𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼 𝗟𝗼́𝗽𝗲𝘇

Primero agradecerle a los medios que nos acompañan, para nosotros es muy importante la difusión de nuestra fiesta, que es súper tradicional, que se realiza siempre en la misma época del año. Agradecerle sobre todo a mis compañeros que son los que trabajan y hacen que nuestra fiesta hoy sea lo que es, que nuestra fiesta pueda sostener la jerarquía que creo que tiene desde hace muchos años, que nuestra fiesta pueda seguir siendo libre y gratuita como lo ha sido toda su historia.

Hay momentos que por ahí son un poco más complejos, entonces también agradecemos a todos los que nos dan una mano, porque la fiesta obviamente que es Círculo, pero hay mucho más que eso también para nosotros, así que hay muchísima gente que está cerca en este momento y bueno, de mi parte, el agradecimiento y el orgullo de pertenecer a un grupo de compañeros que hacemos muchísimo por esto, que lo hacemos, como todos saben por el sentido de pertenencia que tenemos por esta fiesta, que la verdad es que todos los años se va haciendo siempre un poquito mejor.

Por supuesto también gracias a Seba (Sebastián Ianantuony) la presencia, como siempre digo, el estar cerca nuestro, todos los años tenemos alguna cosa distinta por la cual tenemos que pelear o luchar para tratar de mejorar las condiciones y nosotros tenemos nuestra fiesta, que es una fiesta nacional, pero que más allá de eso, que a nosotros realmente nos enorgullece, no tenemos mucho apoyo de lo que es el Estado Nacional, como seguramente le pasa a la gran mayoría de las fiestas similares a la nuestra, pero por suerte sí tenemos de la Provincia, y el fondo de inversiones que nos están ayudando para que la fiesta se pueda llevar adelante.

𝗦𝗲𝗯𝗮𝘀𝘁𝗶𝗮́𝗻 𝗜𝗮𝗻𝗮𝗻𝘁𝘂𝗼𝗻𝘆

Una fiesta orgullo de nuestro distrito, la fiesta más convocante, la más popular. Son varios días festivos. Las fiestas tienen que ver con la identidad de los pueblos y Otamendi se presenta de la mejor manera, no sólo para su gente, sino también para todos los que vienen a visitar y disfrutar este evento.

Felicitar a Fede (Federico López) y en nombre de él a toda la Comisión Organizadora, por el esfuerzo enorme que significa llevar adelante una fiesta de estas características. También agradecer a mucha gente que colabora en distintas áreas y el apoyo del gobernador Axel Kicillof.

