3BALLMTY llega a la Argentina con ¨La Vuelta Tour¨

El colectivo mexicano, 3BALLMTY, integrado por Eric Rincon, Sheeqo y Dj Otto llega a la Argentina en el mes de marzo.

La cita será el jueves 12 de marzo en The Roxy ( Niceto Vega 5542), entradas a la venta por sistema AllAccess

3BALLMTY transformó la escena de la música electrónica global con su novedosa propuesta de tribal guarachero, una fusión de ritmos prehispánicos, cumbia, regional mexicano y beats electrónicos.

Originarios de Monterrey, marcaron una era con su sonido vanguardista y su energía explosiva llevando la cultura del norte de México a los escenarios más importantes del mundo.

Tras una pausa de 8 años, 3BALLMTY regresa más poderoso que nunca con su gira LA VUELTA TOUR, una celebración de su evolución musical, su cultura y conexión con las nuevas generaciones.

Este esperado regreso fue impulsado por la gran popularidad de su más reciente Boiler Room que reavivó el entusiasmo de sus fans y captó la atención de una nueva era de audiencia global.

Comentarios

comentarios