3er Encuentro Vermutero Marplatense

El evento más vermutero del año está por llegar ¿Ya sabés con quién vas a brindar el 16/11?

Mar del Plata se prepara para recibir la tercera edición del evento más esperado por los amantes del vermut y la buena gastronomía 😍

🗓️ Domingo 16 de noviembre | 17 a 24 hs

📍 Heller Bar de Fábrica (25 de Mayo y Uruguay)

💥 Entrada libre y gratuita para toda la familia!

El vermut, bebida a base de vino macerado con hierbas y especias, está más vigente que nunca. Tradición, sabor y disfrute en un mismo encuentro 🍷✨

👉 En cada stand vas a poder adquirir tu eco vaso con el vermut que elijas por $10.000

♻️ Recarga: $3.000

🎶 Actividades:

🛍️ Feria de emprendedores

🎧 Música en vivo + DJ sets

🍟 Gastronomía a cargo de Heller Bar

Productores participantes:

Rodo Vermut | Tempestad Vermut Costero | Hipócrates | Marejada Vermut | Marittimo Vermut | El Artista | El Amateur | Rambla

Nos acompaña: @ivess_mardelplata

✨ ¡Agendalo y viví una tarde a puro vermut en Mar del Plata!

