5° TORNEO NACIONAL HOMENAJE A LOS RUGBIERS DESAPARECIDOS SAN JUAN 2020

En una modalidad acorde a los tiempos que estamos atravesando y a pesar de todas las adversidades, este sábado 7 y domingo 8 de noviembre se realizaráel 5° Torneo Nacional Homenaje a los Rugbiers Desaparecidos San Juan.

De la mano de la incansable investigadora Carola Ochoa, cuenta con el apoyo de la Federación de Deporte Universitario (FeDUA), la Universidad Nacional de San Juan, y San Juan Rugby Club.

En esta edición, se desarrollará un Plenario el sábado desde las 18 con diez talleres democráticos y participativos y quienes participen deberán inscribirse a través de la plataforma Zoom, dando nombres, asociación o datos personales si es auto convocado. Si son personas ligadas a este deporte tendrán que responder a qué club pertenecen. Link: https://bit.ly/3jQUFYF. ID de reunion: 88550528547. Código de acceso: 452273.

En tanto que el domingo 8 de noviembre, el ex “Puma” Eliseo «Chapa» Branca brindará una Capacitación para Entrenadores.

Los talleres serán los siguientes:

Taller 1: Rugby, Memoria y DD.HH.

Disertación de los familiares de los rugbiers desaparecidos. Identidad de los rugbiers desaparecidos durante la ùltima dictadura militar. Sus historias en sus respectivos clubes y lucha social. Historia de los clubes a los que pertenecieron al momento de las desapariciones. Homenajes.

Taller 2: Rugby y Discapacidad.

El rugby como deporte inclusivo. Paradigmas. Anàlisis de la realidad actual de los clubes argentinos que adoptan dentro de su modalidad la inclusiòn para las personas con discapacidad. Problemàticas generales y abordajes territoriales. Experiencias de deportistas con discapacidad dentro del rugby. Conceptos de readaptaciòn del rugby en la temàtica de discapacidad. Desafìos de los clubes.

Taller 3: Rugby e Inclusión Barrial

Derechos Humanos e Inclusión. El rugby como antídoto frente a las violencias. Clubes con experiencia en la temàtica barrial. Experiencias.

Problemáticas en el acceso a la inclusiòn de algunos clubes. Clubes dentro de las villas y barrios obreros. Clubes Municipales. Proyectos de rugby inclusivo y sus alcances. Adaptaciòn de los directivos de los clubes frente a la incorporaciòn de menores en conflicto con la ley. Desafìos.

Taller 4: Rugby y Educación.

Implementación del Rugby en la curricula de las escuelas estatales (primarias y secundarias).

Incorporación del Rugby como eje de la Educación Fisica en escuelas rurales del pais.

Rugby en comunidades originarias. Experiencias de equipos consolidados: Aborigen Rugby Club. Capacitación.

Desafios y Problemáticas Comunes.

Taller 5: Rugby y Salud

Educación para la Salud en el Rugby. Principales enfermedades provocadas por inadecuada previsión en la práctica del rugby.

Alimentación. Vitaminas. Complementos dietarios. Rugby como deporte saludable. Preparación Fisica. Salud Emocional. Principales estudios médicos para una adecuada práctica del rugby. Enfermedades de Alto Riego. Rugby saludable.

Taller 6: Rugby, Género y Diversidad

Rugby femenino. Participación de la mujer rugbier en clubes nacionales, municipales y barriales. Experiencias de rugbier mujeres. Retos. Prejuicios con respecto al género. Problemáticas comunes en cuanto a la adecuación sanitaria de los clubes. Preparación Fisica. Desafios de clubes sin rugby femenino.

Rugby por la Diversidad. Ciervos Pampas Rugby Club. La diversidad integrada al rugby. Prejuicios de los clubes con respecto a este tema. Visibilización. Aceptación. Educación para combatir la homofobia en el rugby argentino. Debate con Caio Varela de Ciervos Panpas Rugby Club.

Taller 7: Rugby y Fundaciones

Experiencias de asociaciones sin fines de lucro en la práctica social del rugby. Botines Solidarios. Demas fundaciones. Propuestas y desarrollo de programas inclusivos. Aportes y Afianzamiento de las Fundaciones de Rugby. Régimen Legal. Alcances. Propuestas.

Taller 8: Rugby y Régimen Carcelario

Institutos de Menores que instalaron la práctica del rugby. Rugby y Servicios Penitenciarios del pais. Implementación y Posibilidades. Capacitación. Experiencias de la Implementación del Rugby en las cárceles del pais como elemento de rehabilitación social. Rugby como derecho humano en situación de encierro.

Taller 9: Rugby y Medios de Comunicación

Radios de rugby en Argentina. Experiencias. Locutores y Capacitación deportiva referente al rugby en medios de comunicación. Alcances. Nuevos Paradigmas. Redes Sociales. Radios comunitarias en los clubes. Páginas de Rugby del pais. Enfoques diversos y adaptación.

Taller 10: Capacitación para Entrenadores. A cargo de Eliseo «Chapa» Branca.

Un poco de historia:

Durante 35 años, diversos organismos de DDHH trataron de rendir homenajes esporádicos a los rugbiers desaparecidos con poca participación del mundo del rugby.

A principios del año 2014, Carola Ochoa decidió darse a la tarea de honrar la Memoria de los pocos Rugbiers desaparecidos que se conocían entonces, los cuales llegaban a 34 (investigados por 3 periodistas reconocidos) y se propuso armar una lista con los de todo el país, por lo que viajó a todas las provincias de Argentina, buscando historias en los clubes de rugby donde podrían haber jugado jóvenes desaparecidos en los años 70′.

Esos datos los iba comparando con los registros de la CONADEP. En solitario y durante un año, siguió confeccionando una lista interminable. En 2015, Carola buscó personas con inefable sensibilidad por los DDHH y gran pasión por el rugby para llevar a cabo los homenajes.

Así fue como al poco tiempo se aunó Eliseo Nicolás Branca (ex Puma, Rugbier de CASI y SIC),Manuel Córdoba, Ezequiel de Cucco, Mario Renteria y Enzo Vigliano (Club Los Tilos), Martin Fontán, Rodrigo Álvarez, Pedro Sisti y Gabriel Uriarte (La Plata Rugby Club), Ariel Rodríguez (Club Argentino de Rugby), Guillermo Pujol (Presidente de Seleccionado Argentino de Rugby Universitario), Daniel Paulenko y Miriam Ferrari (Berisso RC), Martin Sharples (Rugbier de Club Atlético Porteño), León Pagnutti, Lorena Diaz y Ana Paredes (DD.HH. y Deporte), Juan Ernesto Mendez (Nacional Nogales RC, ex preso político y actual delegado de la ONU en Colombia), Ana Garcia Munitis y Germán Fisser (Ensenada RC) y Santiago Gomez Cora (Ex Puma y Coach de Selección Seven).

Carola empezó a investigar y pasaron de ser 34, a 52 y luego 120. Es al día de la fecha que sigue dando con más desaparecidos, de los cuales se desconocía su vinculación con la práctica del Rugby.

Hoy en día, llegan a 155. La concreción de los torneos fue una labor colectiva y desafiante.

Muchas horas quitadas a las familias pero con la satisfacción de desterrar el olvido para siempre y que generaciones futuras no sufran los horrores de las dictaduras pasadas.

La nómina completa de los 154 es:​

1- GUILLERMO RODRIGUEZ

2- JORGE MALBERTI

3- JUAN CARLOS ARRÁZOLA

4- MARIO PANTALEO ABALOS

5- EDUARDO GERMANO

6- MANUEL EVEQUOZ

7- RAUL DE SANCTIS

8- ALEJANDRO STANCANELLI

9- CARLOS PEREZ RUEDA

10- HORACIO RIVELLI

11- ROBERTO RIVELLI

12- RAUL FIGUEREDO

13- DIEGO FERREYRA​

​ ​ ​ ​ ​ BELTRAN

14- RAUL ALBERTO DEPAOLI

15- JUAN CARLOS ABACHIAN

16- MARCELO CARRERA

17- REYNALDO BRIGGILER

18- HORACIO LARROSA

19- RODOLFO RATTI

20- TOMAS FRESNEDA

21- JORGE VIDELA YANZI

22- GUILLERMO VIDELA​

​ ​ ​ ​ ​ ​ YANZI

23- JORGE ELIZAGARAY

24- EDUARDO PALÁ

25- ABIGAIL ATTADEMO

26- JOSÉ MARIA DONDA

27- MARCOS CIRIO

28- JOSÉ JASMINOY

29- NESTOR SOLE RIVAS

30- MARIO MERCADER

31- RICARDO LEANDRO​

​ ​ ​ ​ ​ TISSERA

32- EDUARDO RAMOS MEJIA

33- RICARDO ZUCARIA HIT

34- EDUARDO CORVALÁN

35- LUIS BARBER CAIXAL

36- NORBERTO PARTIDA

37- CAYETANO LOIÁCONO

38- MARIO GIRIBALDI

39- GONZALO CONY

40- FERNANDO BAEZ

41- CARLOS ESPONDA

42- HUGO QUAGLINO

43- RUBEN FOSSATI

44- CARLOS GOLDEMBERG

45- LUIS MARIA DELPECH

46- RODOLFO SEGARRA

47- GUSTAVO LAFLEUR

48- JUAN MURICI

49- CARLOS THOUGNON

50- HUGO SUAREZ

51- FEDERICO CELESIA

52- DANIEL GASPARRI

53- CONSTANTINO​

​ ​ ​ ​ ​ VALLEDOR

54- EDUARDO CARRERA

55- RICARDO CARRERA

56- GUSTAVO GRIGERA

57- PALMIRO LABRADOR

58- EDUARDO LAGRUTTA

59- ENRIQUE DESIMONE

60- ROBERTO GALEAZZI

61- JORGE PEREZ CATÁN

62- MARCELO KURLAT

63- JOSÉ CARUSO

64- ALEJANDRO ALMEIDA

65- PABLO STEIMBERG

66- ANTONIO GARBARINO

67- RUBEN STARITA

68- GUILLERMO WHITE

69- FERNANDO BELIZÁN

70- ROBERTO DE VICENZO

71- SANTIAGO SANCHEZ​

​ ​ ​ ​ ​ VIAMONTE

72- GABRIEL DUNAYEVICH

73- JUAN JOSÉ RAMOS​

74- ALEJANDRO SACKMANN

75- ERNESTO BERNER

76- JUAN RAMÓN VARGAS

77- JULIO CESAR SALOMÓN

78- EDUARDO MERBILHÁA

79- GUILLERMO PEREZ​

​ ​ ​ ​ ​ PAVÓN

80- OSVALDO MANTELLO

81- GUILLERMO TAMBURINI

82- JORGE ALEJANDRO ULLA

83- LIDIO ANTONIO MIGUEZ

84- JUAN MÁXIMO​

​ ​ ​ ​ ​ FERRARONS

85- JUAN SEBASTIAN​

​ ​ ​ ​ ​ HERNANDEZ LARGUIA

86- JUAN CARLOS VICARIO

87- JORGE BIÉ

88- LUIS MUNITIS

89- MARIANO MONTEQUIN

90- PABLO TELLO

91- MARIO CABASSI

92- RAFAEL TELLO

93- EDUARDO PUCCI

94- MARCELO TELLO

95- MARIO GERSHANIK

96- MARCOS LUQUE

97- JORGE ARAYA​

​ ​ ​ ​ ​ ECHESORTU

98- HORACIO FERRAZA

99- ADOLFO STRAPPA

100- LUIS BONAMIN

101- HUGO MEGNA

102- SANTIAGO ILLA​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ NICOLETTI

103- RICARDO NICOLINI

104- JOSÉ OYARZABAL

105- REYNALDO HATTEMER

106- HORACIO RAPAPORT

107- CARLOS SIMON

108- ROBERTO VALETTO

109- JOSE LUIS PERALTA

110- CLAUDIO GIOMBINI

111- CLAUDIO ZORRILLA

112- RAÚL PENAYO

113- CONRADO GÓMEZ

114- FERNANDO PIÉROLA

115- DIEGO HUNZIKER

116- HERNÁN HUNZIKER

117- EMILIO ESPECHE

118- ENRIQUE WALKER

119- ENRIQUE BARRY

120- MANUEL NEGRIN

121- ALEJANDRO BARRY

122- JORGE DE LA CRUZ​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ AGÜERO

123- PABLO CÓRDOBA

124- ENRIQUE SIERRA

125- CARLOS ISHIKAWA

126- MARCELO BETTINI

127- ABEL VIGO

128- EDUARDO IDE

129- ALEJANDRO GARCIA​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ MARTEGANI

130- JULIO ALVAREZ

131- LEONARDO MICELI

132- MIGUEL ANGEL CASTRO

133- RICARDO POCE

134- JULIO POCE

135- RICARDO DAKUYAKU

136- HUGO LAVALLE

137- RICARDO LOIS

138- GUILLERMO WILLIAMS

139- PABLO DEL RIVERO

140- MARIANO MONTEQUIN

141- ALFREDO REBOREDO

142- JUAN CARLOS​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ PERCHANTE

143- RODOLFO AXAT

144- OTILIO PASCUA

145- PABLO BALUT

146- ATLIO MARTINEZ​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ LAGRAVA

147- HERNÁN ROCCA

148- DANIEL MENDIBURU​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ELIÇABE

149- EDUARDO NAVAJAS JAUREGUI

150- CARLOS ROBERTS

151- DIEGO MERZBACHER

152- ALEJANDRO MONJEAU

153- JORGE MOURA

154- CARLOS CAFFERATA

155- RICARDO EMILIO RIOBÓ

