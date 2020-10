A los 77 años, murió el actor Hugo Arana

La Asociación Argentina de Actores lo comunicó por Twitter con un mensaje de despedida en el que recuerda la trayectoria del actor

El actor Hugo Arana falleció en las últimas horas a los 77 años, informó la Asociación Argentina de Actores.

“Con gran pena despedimos al compañero actor Hugo Arana. En su prestigiosa trayectoria en cine, teatro y TV ha sido respetado y querido tanto por sus pares como por su público. Acompañamos en este triste momento a su hijo Juan, a sus familiares y seres queridos”, publicóla entidad en Twitter.

Días atrás, Arana, quien se encontraba internado en un sanatorio porteño por un accidente doméstico, había confirmado que había sido diagnosticado con coronavirus.

“Me hicieron el hisopado y apareció el virus. Pero de la manera más liviana porque no me falta el aire, no tengo dolores”, había contado en una entrevista radial.

Fuente: Telam

Comentarios

comentarios