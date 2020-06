Acto del Foro de Colectividades con el Intendente Montenegro

Se realizó el sábado, con la partcipación del intendente Guillermo Montenegro, un nuevo homenaje del Foro de Colectividades Mar del Plata-Batán en ocasión de un nuevo aniversario de la creación de la Bandera Nacional.

El acto comenzó con la entonación del himno nacional a cargo de la representante de la Unión Aragonesa, Mariela Leanes. Luego, en esta cuarta edición, que se tuvo que realizar por la plataforma Zoom, el profesor Leonardo Girardi, representante de la Sociedad Italiana las Tres Venecias, quien hizo una reseña de la vida del General Manuel Belgrano.

El primer discurso fue el del coordinador del Foro, Marcos Zuasnabar y le siguieron la Directora de Cooperación Internacional, Culto y Colectividades, María Florencia Ranelucci; el secretario de Gobierno, Santiago Bonifati y cerró el intendente municipal Guillermo Montenegro.

Montenegro, luego de agradecer la posibilidad de tomar contacto con los representantes de las distintas corrientes migratorias presentes, manifestó : » Hoy es una fecha especial, son los 200 años de la muerte de Manuel Belgrano y por eso conmemoramos el Día de la Bandera. Sin dudas son días raros los que nos tocan vivir, no nos podemos abrazar, no podemos compartir algo y no podemos estar todos. Hoy a la mañana, cuando fuimos a izar la bandera que está en la rotonda del Golf, pudimos ser apenas cinco; el representante de las fuerzas armadas de la ciudad, el secretario de Seguridad, el presidente del Concejo Deliberante , el Obispo Mestre y yo. Ese era un lugar de encuentro, pero estas son las condiciones de hoy».

Luego agregó «Como intendente de todos los marplatenses, me llena de orgullo que detrás de nuestra bandera estén las colectividades que hicieron grande a nuestro país. Mar del Plata tiene una presencia muy fuerte, mayor a la de otras ciudades, de las colectividades y eso se puede notar en los distintos barrios de la ciudad. Los felicito por lo que hace cada uno en su colectividad y los insto a seguir trabajando, que pronto nos podremos volver a juntar, abrazarnos, compartir un mate o una de las exquisiteces que preparan las distintas corrientes migratorias representadas en la ciudad»

Cargos anuales

En la última reunión de la mesa plenaria del Foro de las Colectividades Mar del Plata-Batán se procedió a la distribución de tareas hasta junio del año que viene.

Como coordinador de este espacio, fue electo Marcos Zuasnabar (Club Portugués) y como secretaria de actas, Macarena Ninno (Centro Andaluz).

En cuanto a la realización de espectáculos, durante el año de mandato, el área quedó conformada por Laura Albanese (Tres Venecias), Alicia Castán (Unión Aragonesa) y Ana Tringalli (Casa D´Italia). En tanto, la Subcomisión de Prensa, estará integrada por Silvana Salvini (Unión Regional Siciliana), Claudia Malamud (SUIM) y Martín Urribarri (Centro Vasco Denak Bat).

