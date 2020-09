Acueducto Oeste: exitoso primer enlace de cañerías previo a su empalme con el Sistema Norte

Sin sobresaltos y tras 9 horas y media de intensa actividad, se concretó este sábado la conexión de dos conductos principales en la zona de “El Casal”. Se trata de una de las últimas intervenciones antes de lo que será la unión de los dos canales y la puesta en marcha de 25 nuevos pozos de extracción, lo que aumentará las reservas acuíferas Luego de 9 horas y media de labor ininterrumpida en un sector de “El Casal” (Autovía 2), donde hubo que presentar, ensamblar y ajustar dos cañerías de importantes dimensiones, quedó finalizada este mismo sábado una primera intervención que responde al avance de la obra del Sistema Acueducto Oeste (SAO), cuyo propósito tiende no sólo a incrementar las reservas acuíferas de General Pueyrredon sino también a garantizar el suministro durante las próximas décadas y reforzar los bombeos en período estival, que es cuando más se nota la demanda sobre el servicio. Desde las 6 hs de hoy un equipo de 41 operarios comenzó con el trabajo de campo que se vio complementado con una serie de necesarias maniobras sobre pozos de extracción de agua del Sistema Acueducto Norte (SAN). Esto es, para posibilitar el trabajo sobre las cañerías, hubo que ir haciendo ajustes que ocasionaron en algunos sectores de la ciudad (al norte de avenida Vértiz) una leve merma en la presión, aunque quienes cuentan con sus tanques de reserva en condiciones no tuvieron mayores inconvenientes. En esta oportunidad la tarea, que empieza a coronar el cierre de la primera etapa del SAO con 25 pozos de extracción ejecutados sobre un total de 73 contemplados en el emprendimiento global, tuvo que ver con la conexión de un conducto de 630 mm (polietileno expandido de alta densidad) a otro, de dimensiones un tanto inferior: 600 mm. Esta actividad se desarrolló dentro de una cámara de hormigón armado absolutamente aislada, lo que permitió centralizar tareas siempre adoptando todos los recaudos que impone la pandemia reinante. Cabe recordar que el SAO –que en los próximos días tendrá su empalme principal al Sistema Acueducto Norte- es una construcción diseñada por el ala técnica de Obras Sanitarias MGP con ejecución a cargo del ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento). Su puesta operativa servirá no sólo para sumar a 45.000 habitantes a la prestación sino que además potenciará el servicio que reciben otros 348.000, configurando un incremento del 35 % respecto del volumen que hoy día extrae el sistema Norte, siendo clave también en el propósito de disminuir la vulnerabilidad del acuífero ante la intrusión salina, el efecto de El Niño y el cambio climático. Para mayores informes o consultas los interesados podrán comunicarse con el Centro de Atención al Cliente (0810-666-2424) o bien ingresar a la renovada Web institucional: www.osmgp.gov.ar.

Comentarios

comentarios