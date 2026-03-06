Adrián Berra presenta ¨Antes de Saltar¨ en Mar del Plata

|Adrián Berra presenta Antes de saltar, su nuevo disco de estudio en Vorterix Club de Mar del Plata el próximo viernes 5 de junio, 21hs. Entradas a la venta por sistema Articket y puntos de venta físicos. La Casa de las Guitarras: Belgrano 3420 – Mar del PlataCONEX: San Martín 3263 – Mar del Plata
|Lejos de ubicarse en el instante previo a una decisión, el álbum propone otra idea: Antes de saltar no es la antesala de algo que va a ocurrir, sino una forma de estar. Un estado permanente. Una tensión vital que empuja hacia adelante.
Grabado en agosto de 2025 en Estudio Sonorámica, con producción artística de Matías Cella y Tomás Sanguinetti, el disco reúne 9 canciones que expanden el universo poético de Berra hacia una dimensión más colectiva sin perder intimidad, con una banda que sostiene y amplifica la sensibilidad de cada canción. Antes de saltar recorre distintas escenas del tiempo personal y colectivo: la persistencia, el paso de los años, los márgenes de la ciudad, la contemplación, la memoria y el movimiento.
La banda estable que lo acompaña está integrada por:
Tomás Sanguinetti (guitarras y coros)
Clara Presta (piano, sintes, acordeón y coros)
Tomás Boqué (batería, percusión y coros)
Lucas Garbarino (bajo)
Alejandro Grillo Ferrero (vientos)