Adrián Berra presenta ¨Antes de Saltar¨ en Mar del Plata

Lejos de ubicarse en el instante previo a una decisión, el álbum propone otra idea: Antes de saltar no es la antesala de algo que va a ocurrir, sino una forma de estar. Un estado permanente. Una tensión vital que empuja hacia adelante.

Grabado en agosto de 2025 en Estudio Sonorámica, con producción artística de Matías Cella y Tomás Sanguinetti, el disco reúne 9 canciones que expanden el universo poético de Berra hacia una dimensión más colectiva sin perder intimidad, con una banda que sostiene y amplifica la sensibilidad de cada canción. Antes de saltar recorre distintas escenas del tiempo personal y colectivo: la persistencia, el paso de los años, los márgenes de la ciudad, la contemplación, la memoria y el movimiento.