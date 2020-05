Agencias de lotería apuntan contra la Provincia y piden la «reapertura inmediata»

Emitieron un comunicado de prensa en el que denuncian que “juego clandestino crece y capta los millones de pesos que deberían ingresar a las arcas del gobierno provincial para recaudar”.

El pasado 14 de mayo se reanudó la actividad de las loterías de muchas de las provincias. Pero la reactivación duró poco tiempo, tan solo 2 horas, ya que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires revió la decisión tomada y decidió posponer la reapertura.

Los agentes oficiales de la Provincia de Buenos Aires emitieron un comunicado de prensa en el que reclaman volver a la actividad ya que el “juego clandestino crece y capta los millones de pesos que deberían ingresar a las arcas del gobierno provincial para recaudar”.

“Denunciamos que la actividad que es objeto de nuestro trabajo se encuentra actualmente funcionando y en desarrollo sin nosotros, quienes somos actualmente reemplazados en nuestro rol de recaudadores del estado por los agentes del juego clandestino”, declararon.

“Como consecuencia de esta realidad los ingresos que deberían ser destinados a camas, hospitales, respiradores, y demás beneficios dejan de ingresar a las arcas del estado provincial para pasar a ser parte de la clandestinidad. Estamos hablando de un aproximado de 10 mil millones de pesos por hora”, remarcaron en la nota de prensa.

Además, explicaron que “cada hora que las agencias de lotería están cerradas, diez millones de pesos son captados por la clandestinidad y no por el estado provincial con el perjuicio y privación irreparable que significa para todos los ciudadanos”.

Y apuntaron contra el gobierno provincial: “Esto sucede gracias a la decisión política que comunicara el Instituto Provincial de Loterías y Casinos, luego de casi dos horas de la reapertura de nuestras agencias oficiales el pasado 14 de mayo, donde se nos comunicó que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires pospuso la reapertura luego de consultar con los intendentes debido a motivos sanitarios y de operatoria”.

«El daño ocasionado como consecuencia a los ciudadanos de la provincia de buenos aires debe ser comunicado y sabido por todos, más aún en un contexto donde un virus letal amenaza las vidas de todas las personas y para lo cual nosotros contamos con un protocolo de prevención homologado e implementado al respecto», manifestaron los agentes oficiales de lotería.

“Necesitamos que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires revea la decisión tomada el pasado 14 de mayo de posponer nuestra reapertura inmediatamente”, subrayaron.

Detallaron también lo que significa la recaudación de las agencias: “En nuestra corta reapertura de casi 2 horas las agencias hicieron aproximadamente 5 mil pesos promedio cada una, obteniendo la cifra aproximada de 21 millones de pesos. Se obtiene este resultado al multiplicar el ingreso por la cantidad de agencias que son 4 mil 200 en toda la provincia».

«De cada 100 pesos que ingresan a una agencia de lotería 86 pesos van directamente al Estado. Nuestra actividad representa la segunda fuente de ingresos del estado provincial. Dichos ingresos son destinados a sectores como el sanitario, lo cual en la actualidad resultaría de muchísima importancia y nos debiera posicionar como esenciales a efectos de poder superar de la mejor manera los devastadores efectos del COVID-19”, expresaron.

Por último, agradecieron la disposición de Fernando Muro para recibirlos y la “colaboración y el apoyo brindado” y manifestaron que sus clientes “ya se encuentran en las calles”. “Nuestros clientes son en su enorme mayoría “de paso”, camino al comercio de cercanía del barrio entran a nuestras agencias y realizan sus apuestas”, explicaron, y remarcaron: “Nosotros no sumamos gente a la calle. Tampoco somos Bingos ni Casinos, somos negocios familiares y de cercanía».

«Aproximadamente 15 mil familias a lo largo de la Provincia de Buenos Aires no contamos con ingresos desde el 20 de marzo pasado, y no solo debemos hacer frente a los costos fijos que implica permanecer cerrados, sino que hoy somos testigos “privilegiados” de cómo nuestra actividad es desarrollada por el juego clandestino, reemplazándonos en nuestro rol de recaudadores del estado, y sin ningún protocolo de prevención mientras nosotros ya no tenemos para comer y en la inmediatez nos veremos obligados a cerrar para siempre”, concluyeron.

Fuente: elmarplatense.com

