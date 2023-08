ALAN TREZZ PRESENTA SU EP ¨LUGAR SEGURO¨

«Lugar Seguro» es el tercer EP de Alan Trezz y contiene tres temas propios (“Acuatizar”, ”No perdamos tiempo”, «Espiral”) y una versión de “Yendo de la cama al living” de Charly García.

Lugar Seguro es romper con lo autoimpuesto; arriesgarse a sentir, aunque duela; cambiar lo establecido; refugiarse en lo que hace bien y no temer a decir.

En cuanto a la musicalidad del EP, la banda mantiene su sonido indie pop, se acentúa en el rock (“Acuatizar, ”No perdamos”) y agrega sonido urbano (“Espiral”) que, hasta el momento, nunca lo habían incluido en sus trabajos anteriores.

ALAN TREZZ PRESENTA «LUGAR SEGURO»

Sabado 19 de Agosto – 20hs – CCAVE (Alberti 3723)

La banda indie pop presentará su más reciente material en el Centro Cultural A la Vuelta de la Esquina (CCAVE), en una fecha que tendrá invitados sorpresa y los shows en vivo de MAMELOOK’S (Tandil) y NAHUEL VASKO.

Por otro lado, DJ TOTAIM será el encargo de abrir, amenizar y cerrar la noche con mucho groove, beat y scratch. Además, desde las 20, se podrá apreciar «Mar de a dos», la muestra de cuadros de autor de ZETA FOTOS y NOE DE ANGELIS.

Entradas a la venta

Alan Trezz es un proyecto musical indie pop integrado por Alan Perellón, Diego Olguín y Santiago Paolucci; que durante 2022 se presentó en GAP Mar del Plata, junto a El Kuelgue; en el multitudinario Festival MAREA, donde compartió escenario con FMK, Ecko y Bhavi; en el Parador ReCreo de la Provincia de Buenos Aires; y en Club TRI, entre otros espacios de Mar del Plata, CABA (Lucille, Río Patio Cultural, 921 Casa Cultural, Tiempo Extra, etc.) y la costa. En lo que va de 2023 tocó en Pinamar, para marcas como Gordon’s Gin (reel en IG) y Smirnoff Vodka; Tandil, Chapadmalal y CABA. También compartió fecha con el ex vocalista de Árbol, Edu Schmidt. Tienen dos EP y un sencillo editados: Desde lo Absurdo del Mundo (2021), Desde el Mundo Absurdo (2022), «Alta Luna» (2022). Hacen lo que les gusta desde fines de 2020.

INTEGRANTES:

Alan Perellón – Voz

Diego Olguín – Teclado y sintetizador

Santiago Paolucci – Guitarra y coros

