Alejandro Fantino dio positivo en coronavirus: «Estoy bien»

El conductor lo confirmó a través de sus redes sociales y detalló qué síntomas tiene.

Alejandro Fantino confirmó que tiene coronavirus. El conductor compartió la noticia a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, y detalló que el viernes por la noche comenzó a sentir síntomas compatibles con la enfermedad, por lo que decidió realizarse el test, cuyo resultado dio positivo de COVID-19.

“Me gustaría contarles cosas más agradables pero les quiero comunicar que el sábado, alrededor de la una y media, dos de la madrugada, me empezó a doler atrás en el cuello y a picar la garganta. Apenitas un picor de garganta. Esta mañana (por el sábado) me levanté y sentía lo mismo, una pequeña picazón de garganta y dolor corporal”, comenzó con su relato Fantino.

Tras la permanencia de los síntomas, contó que decidió llamar a su médico personal, que le indicó que se realizara el hisopado, que dio positivo.

De todas formas, llevó tranquilidad a sus seguidores. “Estoy bien, perfecto, no tengo fiebre, no tengo dolores, no tengo tos, pero soy positivo de COVID, así que ahora a cuidarme hasta que me pase», dijo el periodista.

Al mismo tiempo, expresó su deseo de que el paso de la enfermedad sea corto y aseguró que se mantendrá aislado los 14 días, tal como indica el protocolo. «Ya desde anoche me aislé incluso dentro de casa.Tengo mi lugarcito, y solo me tiran comida por abajo de la puerta«, comentó.

El conductor de Fantino a la Tarde destacó que está “bien cuidado” por su médico y “esperando que esto pase”. Y agregó: “Lamentablemente nos puede pasar. Por más que uno se cuide, uno está laburando y me pasó”.

También, aprovechó la ocasión para pedirle a sus seguidores que se cuiden, les agradeció por el apoyo y el afecto, y les adelantó que va a estar un tiempo desconectado para poder descansar, tanto física como mentalmente. Voy a estar offline un tiempo para concentrarme. Voy a leer, también tengo mis juguetes acá».

Y se despidió con una sonrisa y un mensaje alentador: «Les mando un beso gigante y cuídense. Está por todos lados (el virus), es una cosa increíble. Gracias por este ratito de atención, los quiero mucho y vamos pa frenchi. Gracias por todo, estoy bien”.

Fuente: TN

