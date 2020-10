Alumnos de Medicina de la Universidad Fasta trabajan en investigación sobre el COVID-19

En un contexto mundial inimaginable donde el coronavirus continúa siendo el gran protagonista de esta historia, la ciencia continúa investigando posibles respuestas para combatirlo. En este sentido, desde comienzos de abril, los Doctores, investigadores y docentes de la Universidad Fasta Pablo Corral y Gonzalo Corral se encuentran trabajando en un estudio clínico que podría disminuir la mortalidad en pacientes de gravedad moderada o severa.



Con el objetivo de poder sumar pacientes al estudio de Investigación sobre el covid-19, los investigadores solicitaron la colaboración de estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Fasta. Agustina Sarobe y Diego Salamagno, alumnos de sexto año, junto a Joaquin Botto- médico egresado de UFASTA-, fueron los elegidos para contribuir en el ensayo.



La emergencia sanitaria los llevó a emprender su viaje hacia Jujuy, una de las provincias más golpeadas en ese momento. Desde entonces, los estudiantes, a cargo de Pablo Corral, comenzaron a vivir una experiencia única e impensada, aprendiendo y conociendo el procedimiento de la investigación de campo en medio de una pandemia.



En este sentido, el Dr. Pablo Corral expresó que: “es una experiencia única y todos los actores involucrados se van a ver beneficiados; los alumnos con todo el aprendizaje y vivencias que tendrán, los pacientes que formarán parte del estudio y fundamentalmente la Ciencia, que tendrá elementos de alto valor científico para contestar una pregunta fundamental, en este caso el valor de un fármaco (la colchicina) en el tratamiento de una enfermedad, que al día de hoy no tiene cura y sin tratamientos efectivos”.



Sobre las tareas que desempeñan, Agustina Sarobe comentó que lo que están haciendo es “evaluar a los pacientes, ver si cumplen los criterios de inclusión: que tengan neumonía por covid y que tengan o hayan tenido fiebre por covid así a grandes rasgos y que se sospeche que tengan covid”.



“La verdad que me está aportando un montón esta experiencia, estoy aprendiendo muchísimo, redescubrir, algo que ya lo sabía, pero me encanta la medicina, el poder ver pacientes me alegra los días y el poder ayudar un poco en esta situación bastante fea me da un poco de paz que mejor que estar encerrada en tu casa” explicó la alumna de 25 años.



El otro alumno que participa de la investigación es Diego Salamagno. El estudiante de 24 años también se encuentra en Jujuy siendo parte de esta investigación, que según él, le aporta conocimiento y ciencia: “Aprender a hacer ciencia, y en el ámbito personal me aporta mucha psicológica y emocionalmente, aunque capaz suene banal, no es fácil irte de un dia para el otro de tu casa, de tu comodidad a una provincia a hacer una investigación, en un contexto que es muy complejo. La situación en Jujuy es muy triste, respecto de la pandemia. Es una experiencia enriquecedora científica, médica, personal, psicológica y emocionalmente. Es super rico, me hace crecer un montón y así como me hace crecer a veces duele, pero es parte de lo mismo” expresó el alumno de Medicina”.



En cuanto a su carrera como estudiante de medicina, Agustina destacó la calidad de sus profesores, y también agradeció la posibilidad de haber conocido a Pablo Corral. “Los docentes son profesionales y médicos de excelencia; eso te enseña un montón más y que hace más ligero todo. Porque cuando ves que alguien sabe y te aporta su pasión, y cuando tiene empatía y pedagogía para enseñar ayuda un montón. Y creo que si estoy acá es gracias a Pablo corral, porque él me dio esa oportunidad, sin él no estaría acá” concluyó.



Sobre la investigación



El estudio se denomina COLCOVID19 ECLA PHRI y es muy fácil de implementar. Consiste en la aplicación de un fármaco denominado Colchicina, que es un potente antiinflamatorio de bajo costo y que habitualmente se utiliza en pacientes con “gota”, afección que se produce por elevados valores de ácido úrico en sangre.



El punto central de esta droga en el tratamiento de pacientes con covid-19 es porque la colchicina disminuye los síntomas asociados con respuesta inflamatoria y algunas manifestaciones clínicas como artralgia, dolor de cabeza e infiltrados pulmonares.

Comentarios

comentarios