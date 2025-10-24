Así fue el choque que protagonizó un conductor borracho contra una motociclista

El conductor se negó a declarar y permanecerá detenido por el delito de “lesiones culposas agravadas por conducción imprudente de vehículo con motor y alcoholemia positiva”

El hombre que conducía borracho y atropelló ayer a la tarde a una mujer que tuvo que ser hospitalizada, se negó a declarar y continuará detenido. El accidente fue registrado por una cámara de seguridad.

El violento accidente que protagonizó un hombre que conducía borracho cuando se cruzó de carril en la avenida Carlos Tejedor y chocó a una mujer que circulaba a bordo de una moto, fue registrado por una cámara de seguridad.

En las imágenes a las que pudo acceder Mi8, se ve que el Dodge 1500 celeste conducido por un hombre que tenía 1.58 gramos de alcohol en sangre, se sale de la cinta asfáltica, cruza el boulevard y atraviesa el carril contrario de la avenida Carlos Tejedor a la altura de Flórísbelo Acosta. En ese momento la mujer que circulaba en una motocicleta Motomel 110 es impactada por el auto que sale de la nada.

El video que muestra la gravedad del accidente se encuentra en manos del fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia. El conductor prefirió negarse a declarar ante el funcionario judicial y quedó imputado por el delito de “lesiones culposas agravadas por conducción imprudente de vehículo con motor y alcoholemia positiva”.

El choque que finalizó con la mujer de 50 años hospitalizada, se produjo ayer cerca de las seis de la tarde. Al lugar acudió personal de la comisaría séptima, alertado por un llamado al 911, y una ambulancia del SAME. El personal médico asistió a la motociclista y dispuso su traslado al hospital, donde ingresó lúcida y consciente, con politraumatismos de diversa consideración.

Efectivos de la Policía Científica realizaron las tareas de rigor, entre ellas las pericias accidentológicas, planimétricas y fotográficas. Ambos vehículos fueron secuestrados y permanecerán a disposición de los peritos, quienes realizarán los estudios técnicos el próximo 5 de noviembre.

#Video Así fue el choque que protagonizó un conductor borracho contra un motociclista



Más información en https://t.co/M5XGAQ6WfA pic.twitter.com/qLdOexZP2e — Mi8 (@canal8mdp) October 24, 2025

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios