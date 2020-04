Los bancos como caldo de cultivo: «Estoy desde las 4 de la madrugada»

Previendo una gran cantidad de personas en las filas de los bancos, que a esta hora ya superan los 300 metros, algunos adultos mayores estuvieron desde la madrugada a la espera de la apertura de las entidades para cobrar los bonos otorgados por el Gobierno ante la emergencia nacional. Mucho movimiento y aglomeración que aumenta la probabilidad de contagio.

Este viernes ya se vive un gran movimiento en la ciudad por el comienzo del cronograma de pagos en diversas entidades bancarias. Las jubilaciones y el Ingreso Familiar de Emergencia (aquellos que cobran la asignación Universal por Hijo) son los que se apostaron desde temprano en las puertas de los bancos y las filas ya recorren más de 300 metros.

La idea de no aglomerar personas, más allá de la distancia prudente entre unas y otras, se echó por tierra ante la necesidad de los jubilados, el grupo de mayor riesgo frente a la pandemia del COVID-19. Una gran cantidad de personas en un mismo lugar, que aumenta la posibilidad de contagio.

Algunos quisieron ser precavidos y se apostaron en la puerta de sus sucursal correspoondiente desde las 4 de la madrugada. Como el caso de Juan Chavez, quien confió a El Marplatense que «estoy desde las 4 esperando que abra el banco porque me imaginaba que iba a haber mucha gente».

Detrás está César Castillo, quien arribó 15 minutos más tarde y aseguró que «como venían diciendo que abrían los bancos hoy era imaginable este quilombo de gente. Me parece bárbaro tomar distancia para cuidarnos. Cuando llegué no había más gente que la de limpieza».

Cerca de las 5.40 llegó Elba «y ya había personas», le doijo a este medio. «Pero como soy discapacitada me cedieron este lugar. Vine al cajero, pero como no me deja cobrar, entonces tengo que ir a la sucursal. Salgo una vez o dos por semana».

Todos volverán a aislarse una vez que cobren, pero lo cierto es que aunque tomen distancia prudente, hay un gran movimiento en las inmediaciones de los bancos, sobre todo de personas de mayor riesgo ante un virus de alto nivel de contagio.

Bernabei insistió en ser estrictos con las medidas de prevención

Este viernes habrá mayor movimiento en la ciudad por comenzar el cronograma de pagos en diversas entidades bancarias. Por eso, desde la secretaria de Salud se insistió en las recomendaciones al momento de salir de las casas.

Este viernes comenzará el cronograma de pago en distintas entidades bancarias de nuestra ciudad, y en ese marco desde la Secretaría de Salud se les solicita a los vecinos la máxima seriedad y responsabilidad en las recomendaciones.

La secretaria Viviana Bernabei subrayó las precauciones que tenemos que tener a la hora de salir a la calle para realizar trámites específicos o comprar alimentos y medicamentos. La funcionaria insistió “en mantener una distancia de 1 metro y medio con respecto a la otra persona para evitar el posible contagio”.

Además, recomendó utilizar alcohol en gel o sanitizante de mano para poder desinfectarse. Una vez que la persona regresa a su hogar debe lavarse las manos con agua y jabón y repetir esta práctica con frecuencia.

Bernabei, le solicitó a todos los vecinos “seguir con la cuarentena, ser muy estrictos en su cumplimiento ya que nos ha dado buenos resultados en la ciudad”.

Desde la Secretaría de Salud se recomienda, evitar el contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias, evitar tocarse la nariz, la boca y los ojos y al estornudar o toser cubrirse con el pliegue interno del codo.

Además, si la persona volvió de viaje de las zonas de riesgo o tuvo contacto con personas que vinieron de esas áreas y tiene fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar hay que llamar al 107 las 24 hs.

La funcionaria, resaltó que “tenemos que cuidarnos, tenemos que respetar a nuestros vecinos, cuidar nuestra salud, ya que cuidando nuestra salud también estamos cuidando a los otros”.

Por último, la secretaria de salud, expresó que “todavía el pico de la pandemia no ha llegado a General Pueyrredon y es por ello que necesitamos estar lo mejor preparados y la mejor forma de estarlo es respetando y siendo estrictos con la cuarentena. De esta manera vamos a poder sobrellevar la situación de la mejor manera.”

Recomendaciones para el regreso al hogar

Al volver a tu casa intenta no tocar nada y lavarte las manos con agua y jabón

Sacate los zapatos

Si paseaste a tu mascota desinfectale las patas

Una vez que te sacaste la ropa, metela en una bolsa para lavar

Dejá el bolso, cartera, llaves en una caja en la entrada de tu casa

Si podés duchate y sino lávate con agua y jabón y desinfectate todas las partes de tu cuerpo que hayan estado expuestas

Lavá el celular, los anteojos con agua y jabón o desinfectante a base de alcohol

Ponete guantes y limpia las superficies de lo que hayas traído de afuera antes de guardarlo

Quitate los guantes con mucho cuidado, tiralos y volvé a desinfectarte las manos

Para limpiar el hogar se recomienda utilizar 100 mililitros de la lavandina domiciliaria diluida en 10 litros de agua y 7 partes de alcohol por 3 de agua

Este viernes, reabren las sucursales pero únicamente para el pago de haberes y planes sociales. En algunos casos ya hay más de 4 cuadras de cola. Algunos jubilados pasaron la noche en el lugar. La Policía trata de que se respete el distanciamiento social

En medio de la pandemia de coronavirus y con la autorización del Banco Central, hoy los bancos reabrirán sus operaciones para el pago de jubilaciones, pensiones y planes sociales (de aquellos que no tienen tarjeta de débito) pese al aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno y extendido hasta el 12 de abril inclusive.

En San Justo muchos no respetan las recomendaciones de distanciamiento social (foto: Lihueel Althabe)

El panorama es impresionante. Desde anoche, decenas de personas –en un gran número adultos mayores– comenzaron a hacer la fila en la vereda para poder cobrar. Muchos llevaron banquitos o reposeras y frazadas, para soportar las bajas temperaturas de la madrugada. En casi todas las entidades del conurbano bonaerese ya se registran más de 4 cuadras.

En San Justo, partido bonaerense de La Matanza, la gente se agolpa a la espera de la apertura, a las 10 de la mañana, de las sucursales. En Avellaneda, una sucursal del Banco Piano presenta una imagen particular: la cola ya da dos vuelta a la manzana. La fila comenzó ayer a las 21.

En Lanús, la Avenida Mitre es un desastre. Cuadras y cuadras de cola. La gente tiene bronca y reclama que coloquen baños químicos. “Acá hay abuelos que están desde la dos de la mañana pasando frío”, se quejó una vecina que le acercó café caliente en termos en un gesto de solidaridad.

Algunos municipios bonaerenses desplegaron policías para que la gente respete el distanciamiento social y se mantenga controlada la situación en medio de la cuarentena decretada para hacer frente al avance del coronavirus COVID-19. Sin embargo, en otros casos no hay efectivos y ya comenzaron las discusiones por los lugares en la fila.

La sucursal del Banco Piano del barrio de Caballito ya muestra una larga fila (foto: Maximiliano Luna)

Una situación similar se vive en algunos barrios de la Capital Federal y también en el interior del país donde en provincias como Santa Fe y Corrientes, ante la falta de organización, ya se formaron largas filas de personas mayores que esperan cobrar sus haberes o planes sociales.

En gran parte, quienes hacen la fila son planes sociales que tienen tarjeta de débito. (fotos: Maximiliano Luna)

El BCRA decidió dar lugar a la apertura de las entidades financieras para atender la demanda de aquellas personas que, por no contar con su tarjeta de débito para usar la red de cajeros automáticos, no podían cobrar sus jubilaciones, pensiones o planes y programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH). Será a partir de hoy, en el horario habitual bancario.

