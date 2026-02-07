BERSUIT EN MAR DEL PLATA!!! FESTEJANDO LOS 25 AÑOS DE ¨HIJOS DEL CULO¨

BERSUIT se encuentra en gran gira nacional e internacional en el marco de la celebración de los 25 años del nacimiento de Hijos del Culo , su quinto disco de estudio. Esta gira ya los ha llevado a diferentes puntos del país y España donde se presentaron en Barcelona, Ibiza, Palma de Mallorca, Madrid, Valencia, Málaga y Sevilla, con 6 de estos 7 shows con localidades agotadas. Hijos del culo consiguió el galardón de doble platino y reunió himnos de la música argentina como Desconexión Sideral, Toco y me voy, Negra murguera, La bolsa, entre otros. El disco estuvo bajo la producción de Gustavo Santaolalla. Luego de sus 2 shows en el Microestadio de Ferro la banda desembarcó en Movistar Arena el 14 de noviembre dando un show a la altura de este gran festejo.



Bersuit anuncia su regreso a Mar del Plata, la cita será el sábado 11 de abril en Vorterix Club, en donde la banda repasará el disco completo en un festejo inolvidable Entradas a la venta por sistema Articket y puntos de venta físicos: La Casa de las Guitarras: Belgrano 3420 – Mar del PlataFAVA Casa Central: Av. Pedro Luro 3247 – Mar del Plata Comprando con tarjetas del Banco Provincia tenes 4 cuotas sin interés

