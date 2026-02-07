BERSUIT EN MAR DEL PLATA!!! FESTEJANDO LOS 25 AÑOS DE ¨HIJOS DEL CULO¨

BERSUIT se encuentra en gran gira nacional e internacional en el marco de la celebración de los 25 años del nacimiento de Hijos del Culo , su quinto disco de estudio. Esta gira ya los ha llevado a diferentes puntos del país y España donde se presentaron en Barcelona, Ibiza, Palma de Mallorca, Madrid, Valencia, Málaga y Sevilla, con 6 de estos 7 shows con localidades agotadas. Hijos del culo consiguió el galardón de doble platino y reunió himnos de la música argentina como Desconexión Sideral, Toco y me voy, Negra murguera, La bolsa, entre otros. El disco estuvo bajo la producción de Gustavo Santaolalla. Luego de sus 2 shows en el Microestadio de Ferro la banda desembarcó en Movistar Arena el 14 de noviembre dando un show a la altura de este gran festejo.
Bersuit anuncia su regreso a Mar del Plata, la cita será el sábado 11 de abril en Vorterix Club, en donde la banda repasará el disco completo en un festejo inolvidable Entradas a la venta por sistema Articket y puntos de venta físicos:La Casa de las Guitarras:Belgrano 3420 – Mar del PlataFAVA Casa Central:Av. Pedro Luro 3247 – Mar del Plata Comprando con tarjetas del Banco Provincia tenes 4 cuotas sin interés
Pasaron 25 años desde que Hijos del Culo irrumpió en la escena del rock y para dar inicio a los festejos la banda reversionó la portada del disco con la protagonista original. Lanzado en el año 2000 el disco los consolida como una de las bandas más potentes del momento, con una fuerte crítica social, el álbum ofreció 15 canciones que mezclaban rock, cumbia, murga, chacarera y electrónica, y que marcaron una generación.
Hijos del culo regresó más potente que nunca y los llevará nuevamente en una extensa gira.