 Bhavi desembarca con su ¨Mystery Tour¨ en Mar del Plata.

|Bhavi rompe con el formato tradicional de los shows con ¨Mystery Tour¨ : las entradas tienen precios accesibles y el público no sabe qué universo musical se encontrará en vivo hasta que empiece el recital.
Cada fecha es una incógnita y justamente ahí está la esencia del show con el que llega a Vorterix Club de Mar del Plata el viernes 14 de agosto.
Las entradas se encuentran a la venta por sistema AllAccess
|El cantante, rapero y productor argentino BHAVI vuelve a desafiar los límites y a captar todas las miradas. Hoy, el artista —que supera los 1.000 millones de streams— lanzó su nuevo álbum NO TE ENAMORES DE UN ARTISTA a través de Independent Co.
Reconocido por su enfoque descarado tanto en su arte como en su vida personal, BHAVI lleva todo un paso más allá, presentando adelantos del disco de manera provocadora… ¡en OnlyFans! NO TE ENAMORES DE UN ARTISTA fusiona bases de trap con un inconfundible sabor latino. Coproducido por el propio BHAVI, el álbum rebosa de energía cruda y propone un viaje tan personal como sonoramente arriesgado: su proyecto más audaz hasta la fecha. “Soy un libro abierto; escribo lo que siento”, cuenta sobre el proceso detrás de este trabajo de 12 canciones creadas en colaboración con numerosos artistas. De Alemán, Kidd Keo y Jon Z hasta YSY A y más: cada track cuenta con un colaborador destacado. “Generalmente soy un artista que colabora mucho, y en este álbum en particular quise hacerlo con todos mis amigos y con la gente con la que me crucé estos años y que podían sentirse representados con la música, el título y los conceptos del álbum. Lo construí a partir de eso y del poder de crear un universo colaborativo”.
A lo largo del álbum, BHAVI vuelca su corazón sobre contundentes beats de trap, explorando desde las complejidades del amor hasta su búsqueda incansable por elevar su arte. En esencia, es un artista que no teme borrar la línea entre emoción y ambición. El disco también funciona como un comentario más amplio sobre lo que creemos saber de un artista versus la verdad —de ahí el título “NO TE ENAMORES DE UN ARTISTA”—. BHAVI busca derribar las barreras que suelen existir entre el artista y sus fans, y exponerlo todo tal cual es.
|SOBRE BHAVI Nacido en Bélgica y criado en Argentina, Bhavi (Indra Buchmann) se ha convertido en una de las voces más dinámicas del trap latino. Cantante, rapero y productor, ya superó los 1.5 mil millones de streams en plataformas, recibió el apoyo de artistas multifacéticos y ganadores de premios como Pharrell y Shay Haley (N.E.R.D.), y recién está empezando.
Tras lanzar su carrera en 2018 con colaboraciones destacadas junto a Duki, Ecko y Seven Kayne, BHAVI ganó rápidamente tracción, llegando a presentarse en Lollapalooza Argentina 2019. Su sonido híbrido y su creatividad sin miedo dieron lugar a tracks de alto perfil como “No Lo Entiende” con Khea, “BZRP Music Sessions #1” con Bizarrap y Halpe, “Glitter” con Paco Amoroso y “Fresko” con Trueno. En 2022 lanzó su tercer álbum Pochoclos, un proyecto ambicioso y cinematográfico con Lit Killah, Santa Fe Klan, YSY A, Lara 91k, Laylow y más. Ese mismo año encabezó el icónico Estadio Obras y estrenó el muy esperado single “Perfume” junto a Nicki Nicole, una mezcla explosiva de trap y moombahton. Auténtico, innovador e inconfundiblemente original, Bhavi sigue rompiendo límites mientras profundiza su huella en la escena de la música latina.