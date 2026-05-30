 Bhavi desembarca con su ¨Mystery Tour¨ en Mar del Plata.

El cantante, rapero y productor argentino BHAVI vuelve a desafiar los límites y a captar todas las miradas. Hoy, el artista —que supera los 1.000 millones de streams— lanzó su nuevo álbum NO TE ENAMORES DE UN ARTISTA a través de Independent Co.

Reconocido por su enfoque descarado tanto en su arte como en su vida personal, BHAVI lleva todo un paso más allá, presentando adelantos del disco de manera provocadora… ¡en OnlyFans! NO TE ENAMORES DE UN ARTISTA fusiona bases de trap con un inconfundible sabor latino. Coproducido por el propio BHAVI, el álbum rebosa de energía cruda y propone un viaje tan personal como sonoramente arriesgado: su proyecto más audaz hasta la fecha. “Soy un libro abierto; escribo lo que siento”, cuenta sobre el proceso detrás de este trabajo de 12 canciones creadas en colaboración con numerosos artistas. De Alemán, Kidd Keo y Jon Z hasta YSY A y más: cada track cuenta con un colaborador destacado. “Generalmente soy un artista que colabora mucho, y en este álbum en particular quise hacerlo con todos mis amigos y con la gente con la que me crucé estos años y que podían sentirse representados con la música, el título y los conceptos del álbum. Lo construí a partir de eso y del poder de crear un universo colaborativo”.

A lo largo del álbum, BHAVI vuelca su corazón sobre contundentes beats de trap, explorando desde las complejidades del amor hasta su búsqueda incansable por elevar su arte. En esencia, es un artista que no teme borrar la línea entre emoción y ambición. El disco también funciona como un comentario más amplio sobre lo que creemos saber de un artista versus la verdad —de ahí el título “NO TE ENAMORES DE UN ARTISTA”—. BHAVI busca derribar las barreras que suelen existir entre el artista y sus fans, y exponerlo todo tal cual es.