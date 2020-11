Black Friday 2020: semana de descuentos en turismo, supermercados y electrodomésticos

Marcas y cadenas de comercio electrónico se sumaron al tradicional día de descuentos, que se celebra todos los años el último viernes de noviembre

En sintonía con la tradicional fecha de descuentos del mercado estadounidense, varias marcas y cadenas de comercio electrónico se sumaron al Black Friday, que se celebra todos los años el último viernes de noviembre. En el caso local, las ofertas abarcan rubros como viajes, tecnología, indumentaria y también supermercados.

El evento incluye promociones y descuentos online y también en locales físicos, pero no se trata de un evento organizado como el Hot Sale o el Cyber Monday, en una fecha en particular. Si no que cada marca adapta su calendario con distintas fechas, siempre en el mes de noviembre.

El Black Friday nació en los Estados Unidos, donde el viernes después del día de Acción de Gracias —que se celebra el cuarto jueves del mes de noviembre— se ofrecen grandes descuentos en las tiendas para tentar a los consumidores que buscan comprar sus regalos de Navidad.El Black Friday nació en los Estados Unidos, donde el viernes después del día de Acción de Gracias se ofrecen grandes descuentos en las tiendas para tentar a los consumidores que buscan comprar sus regalos de Navidad.

Entre las marcas y cadenas que se suman a la tradicional fecha de descuentos están Falabella, Dafiti, supermercados Dia, Disco y Jumbo, Easy, Despegar y Mercado Libre, entre otras.

En Falabella, por ejemplo, la edición del Black Friday se llevará a cabo desde el viernes 27 de noviembre y hasta el viernes 4 de diciembre. Desde la plataforma de indumentaria Dafiti también están con ofertas y descuentos desde el lunes 23 de noviembre y señalaron que desde el año pasado, la fecha se convirtió en un “evento masivo”. Hay descuentos y cuotas sin interés en plataformas de comercio electrónico

En supermercados, Disco y Jumbo ofrecen 18 cuotas sin interés en heladeras, lavarropas y aires acondicionados seleccionados y hasta 30% de descuento en pequeños electros seleccionados. También proos de segundo al 70% en artículos de limpieza y 2×1 en artículos de Perfumería. La cadena Vea, en tanto, tiene 18 cuotas sin interés en electrodomésticos seleccionados y hasta 50% más tres cuotas sin interés en artículos seleccionados del hogar. También hasta 40% en cafés, galletitas y jugos en polvo, entre otros productos. Las promos están vigentes desde el viernes 27 de noviembre al jueves 3 de diciembre.

Por su parte, la cadena de supermercados Dia se sumó por primera vez al Black Friday local. En su página de e-commerce tiene ofertas en varias categorías, con productos seleccionados al 2×1, el segundo al 80% de descuento y 4×3 en algunos destacados. También, habrá beneficios en compra de pañales, bebidas y cuidado del cabello, según comentó Fernanda Onzari Nobua, directora de e-commerce de la empresa.

La plataforma de comercio electrónico Mercado Libre realizará su Black Friday del 26 al 30 de noviembre, con hasta 40% de descuento y hasta 18 sin interés en productos seleccionados.

En la cadena de electrodomésticos Frávega tendrán hasta 18 cuotas sin interés, 30% de descuento, envío en 48 horas en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires y retiro gratis en sucursales del interior en productos seleccionados en las categorías de: celulares, electrodomésticos, aire acondicionados, piletas, tecnología, TVs, colchones y sommiers, muebles, deportes y fitness, belleza y cuidado personal, bebés y primera infancia, entre otras. Los supermercados también ofrecerán ahorros durante noviembre

En el segmento de viajes y turismo, la cadena de hoteles all inclusive Club Med ofrecerá ofertas para viajar al Caribe y Brasil durante 2021. Por ejemplo, hasta 9 cuotas sin interés con tarjetas American Express y hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard. Mientras que la cadena de hoteles Palladium lanzó promociones de hasta 50% de descuento (más descuentos adicionales para miembros de Palladium Rewards). La empresa cuenta con hoteles en destinos como México, República Dominicana, Jamaica y Brasil.

El 27 de noviembre, la compañía Assist Card ofrecerá a los viajeros argentinos hasta un 50% de descuento en la contratación de sus asistencias en viajes internacionales. Y los que viajen en familia, también obtendrán el beneficio de extender la asistencia a sus hijos en forma gratuita.

Según un relevamiento de la empresa, hay un “interés incipiente” de los argentinos por diferentes destinos del mundo, entre los países preferidos se encuentran España, en primer lugar, con un aumento del 11% respecto de las búsquedas realizadas en el mes anterior; y los Estados Unidos en segundo puesto, con un incremento del 16% por ciento.

La agencia de viajes Almundo está participando de la actual edición de Black Friday hasta el viernes 27 de noviembre. En destinos como Argentina, Caribe, Estados Unidos y Europa, los clientes pueden acceder a ofertas en vuelos con especial foco en financiamiento y con la posibilidad de cambiar de fecha sin costo. “Sabemos que en este contexto particular el panorama es incierto pero consideramos importante participar en este evento, para que usuarios puedan acceder y comprar sus vacaciones 202”, señaló Francisco Vigo, CEO de Almundo Argentina. Las compañías aéreas y empresas de turismo también ofrecen descuentos especiales

Durante toda esta semana, Despegar, la empresa de viajes, activará una serie de promociones especiales con ofertas y descuentos en paquetes, vuelos, hoteles y alquiler de auto. “Es un evento relevante del e-commerce que seguramente contribuirá con la reanimación del sector y esperamos que continúe la tendencia de reactivación de búsquedas que hemos visto en las últimas semanas. Dentro del contexto actual, creemos que habrá buenas proyecciones de ventas, en particular apuntando a las vacaciones de verano y apalancadas por el programa Pre Viaje, ahora extendido hasta el 30 de noviembre”, explicó Paula Cristi, gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay.

La compañía aérea Air Europa se sumó al evento con descuentos de hasta el 40% en todos sus vuelos y mayor flexibilidad al permitir un cambio de fecha gratis en todas las reservas realizadas durante este mes. Las promociones están disponibles hasta el 30 de noviembre y permite volar hasta un año después de la fecha de reserva e incluye un cambio de fecha gratuito.

