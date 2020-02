El Bloque de Consejeros Escolares del FDT de cara al inicio de clases

En el marco del inicio del ciclo lectivo 2020, los Consejeros Escolares del Frente de Todos están trabajando intensamente en la administración de los recursos disponibles para que las escuelas puedan iniciar las clases:



La provincia de Buenos Aires ha sido desvastada por el gobierno de Cambiemos quedando con una deuda insostenible.



En ese contexto de tierra arrasada, así y todo estamos realizando obras por más de 4 millones de pesos.



Optimizando los recursos disponibles, tanto materiales como humanos, pusieron en marcha en solo 2 meses de gestión, el trabajo de las cuadrillas de mantenimiento comprando materiales con fondos de Consejo Escolar para que puedan reparar las escuelas.



Es un dato muy relevante, ya que la gestión anterior, había vaciado el trabajo de estás cuadrillas, las cuales no tenían materiales para trabajar.



Con esta modalidad, estamos realizado un ahorro económico muy grande en lo relacionado a emergencias, lo que nos posibilita invertir en obras de mediana complejidad.



Han priorizado mejorar las condiciones de seguridad de las escuelas, habiendo dispuesto de una partida presupuestaria para compra de matafuegos y para desmalezamiento. Nuevamente destacan que la gestión anterior nunca asignó una partida para estos dos rubros tan importantes.



Por primera vez, por decisión política del Frente de Todos, este Consejo Escolar está realizando la compra de mobiliario escolar.



Saben que falta, pero también saben que estan avanzando en mejorar las condiciones de nuestras escuelas, con gestión, decisión política y compromiso.

En datos:

👉🏻La mitad de los edificios tiene problemas de techos, la mayoría graves.

👉🏻Se denotan años de falta de mantenimiento básico e inversión obras.

👉🏻Faltan Jardines de infantes, secundarias. Durante 4 años estuvo paralizada la inversión. Hay un crecimiento demográfico en oeste y sur y aumento del pedido de vacantes y aumento de matrícula. En esas zonas hay superpoblación de aulas. Grupos de hasta 40 chicos y listas de espera.

👉🏻Cambiemos pagó obras que no se finalizaron. Por ej. la piloto está sin gas.

👉🏻La fábrica de mobiliario en La Plata esta paralizada desde hace un año y medio.

👉🏻En esta gestión Juntos por el Cambio no atendió las situaciones básicas de salud y seguridad que corresponden a su área. Faltan matafuegos, limpieza de tanques, etc.

A dos meses de nuestra gestión:

🔹 Estan contratando obras con fondos propios del Consejo Escolar por $4.215.000

Ep22/es37 $850.000 gas

Es45/es62 1.300.000 gas

ES62 $400.000 baño dos

EP24/ES71 $400.000 Agua

Ep71 $160.000 techos

933 $50.000 techos

EP37/ES45 tanques y varios $450.000

ES34 $276.000 adecuación sala

EP74/ES69 $169.000 zingueria

EP47 $160.000 gas

Hay más contrataciones en curso.

🔹 Escuelas a la Obra tras la firma de convenio el Gobierno de la Pcia enviará al Municipio $26.000.000 para obras en 20 edificios escolares. Hoy Montenegro firmó las actas complementarias de las obras de la primer etapa. Recibió Fondo Educativo y no invirtió nada en escuelas pciales. Este año es de $544 millones. Sólo esta proyectado parte de reparaciones del CEF $14 millones.

🔹A través del programa Argentina unida por la educación el trabajo con más de 240 trabajadores de la economía popular y una inversión de $1.400.000 intervendremos integralmente en 6 edificios: EP5/ES65, EP76, ES12, JI925,EP29, EP77.

Se realizan tareas también en ES62, EP14, EP35, entre otras

🔹Puesta en funcionamiento pleno de las cuadrillas de mantenimiento con materiales. Gastando más de $200.000 para intervenciones de plomeria, electricidad, albañilería.

🔹 Se estás realizando jornadas solidarias en muchísimas escuelas organizadas por Las comunidades, docentes y auxiliares. Las más masivas se dieron en escuelas con muchas necesidades edilicias ES30, EP22, EP45/ES62, EP14 y este sábado en EE511.

🔹La situación del mobiliario es crítica. Se precisan más de 5000 sillas (por relevamiento oficial). Podría haber alguna situación de rotación de cursos por esta falta. Desde Consejo estamos comprando por $500.000. La Cuadrilla esta reparando 500 sillas y 250 mesas.

🔹 Se atendieron cerca de 180 urgencias y emergencias con una inversión de más de $500.000

