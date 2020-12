Bodega Trapiche, galardonada «La mejor Bodega del Año» en el concurso Cata D’Or Wine Awards 2020

Catad’Or Wine Awards es el concurso internacional de vinos de mayor relevancia en América Latina, y en el marco de su edición 2020 Bodega Trapiche fue la destacada.

La Bodega fue reconocida en el Concurso Catad’Or Wine Awards, que celebró su edición número 25 en la capital de Chile, Santiago.

Se trata de Trapiche, una bodega que es pionera y cuya trayectoria marca hitos importantes en la historia vitivinícola de nuestro país. Además cuenta con el honor de ser la bodega Argentina más premiada en el mundo (WRW&S: World Ranking Wines & Spirits),

Trapiche no fue premiada sola, sino que Viña Casa Silva, de Chile, consiguió junto con esta empresa Argentina el premio a la Mejor Viña del Año. La entrega de reconocimientos se realizó el lunes 16 de noviembre en el país trasandino.

Trapiche consiguió además dos medallas Gran Oro para su vino Iscay Malbec-Cabernet Franc 2017 y para el Terroir series Malbec Finca Orellana 2015, respectivamente y 4 Medallas de Oro para: Trapiche Terroir series Malbec Finca Ambrosia 2015, Trapiche Terroir series Malbec Finca Coletto 2015, Iscay Syrah-Viognier 2015 y Trapiche Terroir series Cabernet Sauvignon Finca Laborde 2015.

“Nos sentimos honrados por este premio, que es un gran honor para Trapiche”, expresa Sergio Casé, Chief Winemaker de Trapiche. “Este es un reconocimiento importante a la excelencia de los terruños únicos de Argentina, y un testimonio del arduo trabajo y la dedicación de los 300 pequeños productores con los que trabajamos. Desde 1883, Trapiche ha visto la exploración de la tierra y sus recursos naturales como una puerta abierta a nuevos desafíos y avances, y esperamos continuar liderando el camino de la viticultura argentina durante el próximo siglo y más allá”.

Este reconocimiento se suma a otros hitos importantes: Trapiche es la marca líder en exportaciones de Argentina, exportando hoy a más de 80 países; fue nombrada La Mejor Bodega del Nuevo Mundo de 2019 por la prestigiosa publicación estadounidense Wine Enthusiast. También fue elegida por la renombrada publicación inglesa Drinks International entre las “50 Marcas de Vino Más Admiradas”, convirtiéndose en la única bodega de Argentina en obtener 6 nominaciones en total (2014, 2015, 2017, 2018, 2019 & 2020).

Asimismo, recientemente Trapiche fue elegida por cuarto año consecutivo como “La Bodega Argentina Más Premiada del Mundo” por el “World Ranking Wines & Spirits” (WRW&S). Y, por último, Trapiche fue elegida entre las 50 Mejores Bodegas del Mundo en el Ranking conocido como World’s Best Vineyards 2020 e incluida en el Top 100 Wineries of the Year de la prestigiosa publicación estadounidense Wine & Spirits.

Catad’Or Wine Awards

Catad’Or Wine Awards cuenta con el alto patrocinio de la OIV (Organización Internacional de la Viña y el Vino) y de la Unión Internacional de Enólogos, y desde 2018 es miembro de VINOFED.

Catad’Or Wine Awards evalúa y premia la excelencia de los vinos y espirituosos con rigor y profesionalismo. Beneficiándose de la reconocida reputación de la competencia, los vinos galardonados viajan por el mundo y son altamente valorados por los canales de distribución y los consumidores, especialmente en los importantes mercados de China y Brasil.

En su versión 2020, Catad’Or Wine Awards evaluó y premió muestras de vinos tranquilos, espumosos, piscos y espirituosos provenientes de todo el mundo.

Fuente: winemdq.blogspot.com

