 BUZZCOCKS EN ARGENTINA ¨ARE COMING¨

Buzzcocks, uno de los íconos máximos del punk rock inglés aterriza directo en Argentina con su show el próximo viernes 23 de mayo, 19hs, en El Teatrito (Sarmiento 1752).

La banda de Manchester llega con un concierto repleto de clásicos preparado especialmente para sus fans. Con Steve Diggle a la cabeza, Buzzcocks sigue demostrando porque son la banda en la que hay que creer.

Últimas entradas!!!

En venta por sistema Passline y puntos de venta físicos: Locuras (Moron), La Estaka (Quilmes) , Mala Difusion (CABA), Fade To Black (Bond St) , Liverpool (Belgrano)

En un panorama musical cada vez más sombrío, donde las modas virales y las falsificaciones generadas por IA comparten las listas de éxitos con los egocéntricos productos de las escuelas de arte escénico del país, Buzzcocks brillan como un faro de esperanza.

Con una presencia constante y en constante evolución durante los últimos 45 años de cultura pop, el estatus legendario de la banda quedará grabado en piedra, literalmente, con su inclusión en el Walk Of Fame de Candem uniéndose a una ilustre lista que incluye a David Bowie, The Who, Madness y Amy Winehouse.

Los conciertos de la banda son electrizantes recordatorios del poder del rock para inspirar, educar e informar. Todo ello, con la energía y la convicción de una banda que les dobla la edad. «Es mi alma», dice Steve Diggle, de 70 años, «Todavía tengo la pasión en las venas. Algunos músicos se aburren de estar de gira, pero yo estoy internado. Llevo más de 50 años alojándome en hoteles. Es lo que me propuse. Desde que vi a Bob Dylan en la parte trasera de un taxi negro en (el documental de D.A. Pennebaker de 1967) Don’t Look Back, siempre quise vivir así: ser entrevistado en la parte trasera de un taxi negro camino al estudio».

Buzzcocks siguen adaptándose a los nuevos tiempos, atrayendo nuevos fans allá donde van. Un ejemplo de ello es el enorme público de todas las edades que la banda congregó en el Dog Day Afternoon, encabezado por Iggy Pop, en julio.

Este deseo de desafiarse a sí mismos y a su público se reflejó en Sonics In The Soul de 2022. Una mezcla ecléctica de power-pop de vanguardia (‘Venus Eyes’), éxitos al estilo de Big Star (‘Nothingness World’) y riffs al estilo de Groundhogs (‘Experimental Farm’), fue un éxito tanto de crítica como comercial, un recordatorio de que Steve Diggle siempre ha sido un maestro de la composición: un Lennon para el McCartney de Pete Shelley.

«Sonics In The Soul fue un puente entre los viejos Buzzcocks y los nuevos», dice Steve. En aquel entonces, mucha gente decía: «No puedes seguir sin Pete». Pero siempre había escrito mis propias canciones. Mirando hacia atrás, éramos como dos escaladores. Nos necesitábamos el uno al otro. Pero desde entonces, me he hecho cargo de la banda y eso la hizo aún más heroica.

Buzzcocks siempre se ha caracterizado por la innovación, la experimentación y la asunción de riesgos. En 1977, el EP debut autofinanciado de la banda, «Spiral Scratch», dio origen al sector independiente. Influencia fundamental en artistas como Orange Juice y Green Day, la serie de sencillos de éxito melódicos y atemporales que le siguieron (incluidos los clásicos de Diggle «Promises» y «Harmony In My Head») aportaron ideas radicales al público de Top Of The Pops, reflejando influencias que van desde Bob Dylan hasta Harold Pinter; Samuel Beckett y Stockhausen.

“Los Buzzcocks eran probablemente la banda punk más filosófica de todas. Me encantaban The Clash y The Jam, pero la mayoría solo estaban ahí para la fiesta: escribían canciones sobre conseguir trabajo. Leíamos a los existencialistas. Nos interesaba la complejidad de la vida. Era una reflexión profunda envuelta en una canción pop. En lugar de ser lineales, usábamos imágenes abstractas para crear una atmósfera.

Tras girar por todo el mundo y lanzar tres álbumes clásicos —Another Music In a Different Kitchen, Love Bites y A Different Kind Of Tension— en rápida sucesión, la banda se desintegró en 1981. Una exitosa reunión de la formación clásica (Pete Shelley — guitarra y voz; Steve Diggle — guitarra y voz; Steve Garvey — bajo; John Maher — batería) en 1989 dio lugar a una gira ininterrumpida antes del fallecimiento de Shelley en 2018.

Sin embargo, el próximo capítulo de la banda promete ser el más emocionante hasta la fecha.

“Estoy a mitad del nuevo disco, que se llamará Attitude Adjustment”, concluye Steve. Es un paso más allá de Sonics In The Soul.

Comentarios

comentarios