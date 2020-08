Cámara de Expendedores: «Hay una caída brutal en el consumo de combustible»

Así lo indicó Patricio Delfino, el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible de Mar del Plata. Las naftas están por debajo del 50% de lo que sería una venta normal.

La Cámara de Expendedores de Combustibles de Mar del Plata expresó este lunes su preocupación ante la caída en las ventas que registró el sector desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo. Si bien consideraron que la situación fue más grave durante los primeros meses, remarcaron que venden un 50% menos de lo que solían.

Patricio Delfino, el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible (CECOMYZ) local explicó a El Marplatense: «Hubo una caída notoria en el primer momento de la cuarentena, cuando fue muy estricto. Se vendía un 10% del combustible que se debía vender».

«Hoy, que la situación se ha normalizado y hay muchas actividades que están trabajando, las ventas siguen caídas y las de nafta están súper deprimidas. El gasoil se vende un 70% de lo que se debería vender», remarcó.

Y señaló: «Antes un tanque de nafta le duraba diez días y ahora le dura un mes. De ninguna manera los niveles de venta están en niveles siquiera parecidos a los del año pasado. Las naftas están por debajo del 50% de lo que sería una venta normal».

En relación a la situación de seguridad de las estaciones, en el marco de una menor circulación de peatones y policía, aseguró que no han registrados hechos de inseguridad de manera masiva, ni distintos a lo que ocurría desde antes de la pandemia. «Muchas estaciones de servicio contratan seguridad privada y por eso son seguros. Hace años, que no pueden trabajar sino tienen vigilancia. El ambiente es seguro porque la pagan, no porque sea confiable», aclaró.

Cuando fue consultado sobre el futuro de la actividad, consideró que es oscuro como el de muchos otros rubros que se vieron gravemente afectados por el aislamiento social, preventivo y obligatorio: «La situación del sector es muy mala, venimos soportando pérdidas recurrentes todos los meses y no se ve un horizonte», destacó.

