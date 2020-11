Carlos Balmaceda: “Estamos sorprendidos y consternados”

El titular de Cultura se refirió a la posibilidad de cambio de nombre del máximo galardón que se otorga durante el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Se mantuvieron reuniones y diálogo con distintas partes relacionadas con este evento internacional y con la figura de Piazzolla.

Desde la Secretaría de Cultura se manifestaron en torno a la posibilidad que las autoridades del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) cambien el nombre de los “Premios Astor” que se otorgan durante el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. “La verdad es que estamos sorprendidos y consternados por esta noticia”, Carlos Balmaceda, titular del área. Al mismo tiempo que informó que mantuvo un diálogo fluido con autoridades del INCAA, del área cultural de la Provincia de Buenos Aires, de la Fundación Astor Piazzolla y con artistas ligados al cine. “Nuestro objetivo fundamental es que los premios sigan llamándose “Astor” y no “Lobo” como ya trascendió”, agregó Balmaceda. “Desde hace varios meses venimos trabajando de forma colaborativa con el Presidente del Festival, Fernando Juan Lima, y con su equipo del INCAA, para que este año tan difícil el Festival pueda realizarse del mejor modo posible. Por eso la noticia nos desconcertó.” Producto de estas conversaciones, surgió la posibilidad de abrir un diálogo directo con el Presidente del INCAA, Luis Puenzo, para expresarle el impacto del cambio de nombre tendrá en la sociedad marplatense. “Astor forma parte de nuestra identidad y la verdad es que en cierta forma el cambio lo sentimos como una agravio. Estas decisiones perjudican gravemente al Festival y ofenden la sensibilidad de todos los marplatenses. Estamos defendiendo el nombre de Astor Piazzolla con toda nuestra energía y queremos que el INCAA reconsidere su postura”, explicó el funcionario municipal. Por otro lado, Balmaceda dialogó con Laura Escalada, viuda de Astor Piazzolla y Presidenta de la Fundación que lleva el nombre del músico. “Laura está indignada y herida. Me dijo que nadie del INCAA la llamó para explicarle los motivos del cambio. Está muy dolorida porque fue ella quien impulsó el premio y donó de modo personal las primeras estatuillas que se entregaron”. Asimismo, y continuando el diálogo con las distintas partes relacionadas con el Festival, el secretario de Cultura solicitó ante las autoridades del área cultural de la Provincia de Buenos Aires el apoyo para mantener el nombre del premio. “Ya habíamos hablado con ellos para trabajar juntos durante el Festival. Ahora les pedimos un apoyo firme en nuestras gestiones. Ellos también ignoraban el cambio del nombre. Confiamos en contar con su acompañamiento en nuestro reclamo”. También destacó el contacto permanente con artistas y productores como el caso de Lino Patalano. Por último, Balmaceda agregó que “esta semana quedamos en volver a comunicarnos con las autoridades del Festival para saber cuál es la resolución que finalmente se adopta. En Mar del Plata esperamos que los premios mantengan el nombre de Astor. Es una cuestión de identidad y orgullo local. Astor Piazzolla se lo merece. Laura me contó que cuando vivían en Italia tenían una autito en el que viajaban cuando iban de gira, y que Astor le había pegado en el vidrio de atrás una calcomanía que decía “I Love Mar del Plata”. Ese amor es el que debemos defender con toda nuestra fuerza”.

