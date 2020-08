Choferes de Costa Azul y la 221 acampan frente a la UTA por sueldos adeudados

Reclaman el pago de la totalidad de los haberes de julio. «Nos vamos a quedar acá hasta tener una respuesta y la respuesta es el sueldo», aseguraron.

Un grupo de choferes de la empresa de transporte Costa Azul -que maneja las líneas interurbanas del 221 y las que conectan desde San Clemente del Tuyú hasta Miramar por la ruta interbalenearia 11- acampan desde este viernes en las puertas de la sede local de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), ubicada en Belgrano al 4500, en reclamo de salarios adeudados.

Pablo Manfredi, uno de los trabajadores que allí se manifiestan, explicó en diálogo con El Marplatense que no percibieron la totalidad de los haberes correspondientes a julio. «El empresario nos estuvo bancando desde el 20 de marzo que estamos sin laburar y nunca tuvo una ayuda de nada: ni el ATP ni subsidios ni nada. Ya no puede solventar nuestros sueldos y no tenemos ninguna respuesta», explicó.

«Venimos en diálogo permanente con la UTA, pero no hay solución. Ya nos cansamos de esperar. El tema es que nos mienten. La gente que bajó de Transporte a hablar con nosotros dice que va a haber ATP, que va a haber tal cosa, pero son todas promesas», agregó.

Manfredi aseguró que tomaron la determinación de llevar adelante la medida de fuerza porque la situación «no da para más». «Se está complicando con las deudas y se hace difícil el día a día. Nos vamos a quedar acá hasta tener una respuesta y la respuesta es el sueldo«, sentenció.

En tanto, del lado de adentro del local de UTA, el secretario gremial, Gaspar Peralta, indicó que los manifestantes y el sindicato están «en la misma sintonía, con distintas opiniones, pero con comunicación». «Está todo muy tranquilo y a la víspera de tener novedades del Estado. Las gestiones se hicieron todas«, dijo.

«Están acampando porque se gestionó el tema de los ATP con el subsecretario Transporte de Provincia que se ha comunicado con Nación. Ya para la semana que viene estarían en curso. Los compañeros quieren cobrar el 40% que les falta de julio y en el transcurso de lo va cerrándose agosto», precisó.

Por otro lado, Peralta expresó su desazón por el retroceso del partido de General Pueyrredon a Fase 3 y lo que eso significa para el regreso a la actividad de los choferes interurbanos y de media y larga distancia, que no trabajan desde fines de marzo.

«Se ve un poco más lejano. Estábamos ilusionados con el tema de arrancar a mediados de septiembre y se está complicando todo. Es cuestión de seguir trabajando y que el Estado se haga presente. Seguir en plena comunicación y ver cómo salimos de este cuello de botella», concluyó.

Fuente: elmarplatense.com

Comentarios

comentarios