Choripaneros amenazan con acampar en la municipalidad

El sector continúa en conflicto, sin respuestas y por tercer día consecutivo cortaron el tránsito en Avenida Juan B. Justo, frente a las oficinas del COM.

Por tercer día consecutivo, los choripaneros continúan sin respuestas para volver a la actividad o recibir un paliativo y volvieron a interrumpir el tránsito en Avenida Juan B. Justo frente a las oficinas del COM, donde funciona el despacho del intendente Montenegro. Asimismo, avisaron que este martes necesitan respuestas, de lo contrario acamparán en la municipalidad.

Darío Almada, referente del sector, le dijo a El Marplatense que «ayer estuvimos hasta las seis de la tarde, cortamos Juan B. Justo completo, lamentamos esta situación para los marplatenses que tienen que pasar por acá, pero necesitamos trabajar y no nos atiende ni el intendente ni Santiago Bonifatti. Ahora estamos cortando la mitad, pero ellos agregaron patrulleros».

En cuanto a una posible solución, aseguró que «hace como 10 días que le presentamos el protocolo, nos pidieron nombre y apellido para ver si podíamos conseguir un subsidio, pero no llegó nada. Nosotros queremos trabajar».

«Si para las 13 horas no nos atienden, vamos a cortar Luro e Independencia, y de ahí nos vamos a ir a acampar al municipio. No sé cuál es el problema. No es una cuarentena estricta y además lo nuestro es al paso, la gente compra y se va, no tenemos mesas ni sillas», alertó Almada.

Fuente: elmarplatense.com

