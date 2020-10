Comienza la 9. a edición del Festival Internacional de Cine Latino Árabe LATINARAB online

SELECCIÓN OFICIAL The Unknown Saint (Alaa Eddine Aljem, 2019).

COMPETENCIA DE LARGOMETRAJES ÁRABES: All This Victory (Ahmad Gossein, 2019), As Above, so Below (Sarah Francis, 2020), Beirut Terminus (Elie Kamal, 2019), Ibrahim: A Fate to Define (Lina Al Abed, 2019), Jahilya (Hicham Lasri, 2019), Last Visit (Abdulmhosen Aldhabaan, 2019), On the Hillsides (Abdallah Badis, 2018), On the Crossbar (Sami Tlili, 2019), The Unknown Saint (Alaa Eddine Aljem, 2019) y Urgent (Mohcine Besri, 2018). Wiñaypacha (Oscar Catacora, 2017).COMPETENCIA DE LARGOMETRAJES LATINOAMERICANOS: A imagen y semejanza (Sarah Jessica Rinland, 2019), Eduardo Galeano vagamundo (Felipe Nepomuceno, 2018), El canto de los dioses (Pablo Di Leva, 2019), Far from Us (Laura Bierbauer y Verena Kuri, 2019), La excusa del sueño americano (Florencia de Mugica, 2019) La vida en común (Ezequiel Yanco, 2019), Los tiburones (Lucía Garibaldi, 2019), Sirena (Carlos Piñeiro, 2019), The Journey of the Others (Jaime Villarreal, 2019) y Wiñaypacha (Oscar Catacora, 2017). Los tiburones (Lucía Garibaldi, 2019).COMPETENCIA DE CORTOMETRAJES ÁRABES: 3 Logical Exits (Mahdi Fleifel, 2020), Give Up the Ghost (Zain Duraie, 2019), Maradona’s Legs (Firas Khoury, 2019), Sheikh’s Watermelons (Kaouther Ben Hania, 2018), The Bleaching Syndrome (Eiman Mirghani, 2018), The Trap (Nada Riyadh, 2019) y The White Elephant (Shuruq Harb, 2018). Urgent (Mohcine Besri, 2018).

COMPETENCIA DE CORTOMETRAJES LATINOAMERICANOS: Baile (Cíntia Domit Bitar, 2019), Cairo affair (Mauro Andrizzi, 2019), El brazo del WhatsApp (Martín Farina, 2019), Héctor (Victoria Giesen Carvajal, 2019), Kirirí (Miguel Ángel Agüero, 2018), La isla visible (Leandro Koch, 2020), Our song to war (Juanita Onzaga, 2018) y Shendy Wu: un diario (Ingrid Pokropek, 2019).



SECCIÓN NO COMPETITIVA Badur hogar (Rodrigo Moscoso, 2019).

LO MEJOR DE PANORAMA LATINO ÁRABE: Esta propuesta ofrece una selección de películas que pasaron por esta sección histórica del festival, producidas en Latinoamérica y que establecen vínculos relacionales con el cine y la cultura árabe. A modo de bonus track, se agrega la película Badur hogar. Baile (Cíntia Domit Bittar, 2019).

Estarán disponibles: 1001 noches patagónicas (Javier López Actis, 2012), Badur hogar (Rodrigo Moscoso, 2019), Camino a La Paz (Francisco Varone, 2015), Habi, la extranjera (Florencia Álvarez, 2013), Hamdán (Martín Solá, 2014), Los hongos (Oscar Ruiz Navia, 2015), Los territorios (Iván Granovsky, 2017) Ney: nosotros, ellos y yo (Nicolás Avruj, 2015) y Yarará (Sebastián Sarquís, 2015). RECORRIDO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO: Sobrepasando el criterio territorial, un conjunto de películas de las secciones competitivas se ofrece como materia rica para indagar la cuestión del género. Las películas son: Jahilya, Ibrahim: A Fate to Define, Give up the Ghost, The Trap, The Bleaching Syndrome, Los tiburones, Far from Us, La excusa del sueño americano, Baile, Kiriri y Héctor. Las películas estarán disponibles en la plataforma de Octubre TV y las conferencias, por CLACSO TV. Los jurados están conformados por profesionales del ambiente audiovisual. Durante los días del festival se realizarán diferentes actividades en vivo por Instagram.ACTIVIDADES ESPECIALES CICLO DE CONFERENCIAS CON CLACSO: conferencias de distintas temáticas relacionadas al ambiente audiovisual, tanto para público amateur como académico y en diversas redes sociales los asistentes podrán interiorizarse de forma gratuita.CLACSO.TV

FIESTA LATINARAB: Con las Fiestas LATINARAB en Paris, Berlín y Buenos Aires emerge una plataforma de encuentro y celebración de las fusiones culturales y sonoras latino árabes, que cuenta con el apoyo del Institut Français d´Argentina. Se llevará a cabo el sábado 24 de octubre y contará con DJ Selectorchico (Uruguay), DJ Cucurucho (Francia-España), y Kasbah (Francia) detrás de las bandejas. Arte © Ichraq Bouzidi @ichraq.bouzidiLa Asociación Civil Creciente Cine Fértil, organizadora de LATINARAB, es una asociación civil sin fines de lucro que diseña e implementa estrategias de promoción de la diversidad cultural mediante la organización de festivales de cine, eventos de industria y la producción de contenidos audiovisuales. Fue declarada de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2019 luego de haber recibido en París, el 15 de mayo de 2018, el Premio Unesco Sharjah de la Cultura Árabe.LATINARAB viene cambiando el enfoque orientalista con que nos enseñan a mirar hacia las sociedades de los países árabes y hacia los árabes de nuestra América. De esta manera, el festival contribuye al desarrollo de programas entre redes académicas y culturales, a la producción y la coproducción cinematográfica y al diálogo intercultural en términos de igualdad y equidad entre ambas regiones. Así, se muestra también abocado a disminuir los prejuicios en los discursos mediáticos, estéticos y educativos. Esperamos con esta edición especial y a través de la exhibición de un cine atravesado por un trabajo curatorial reflexivo y comprometido, poder aportar a la prevención y desactivación del racismo cultural y fomentar tanto el reconocimiento como el respeto a la diversidad cultural propia y ajena, así como también la promoción y protección de las expresiones culturales que nos constituyen como comunidades y pueblos en el planeta.