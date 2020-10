Cómo será el procedimiento para los turistas que puedan visitar Bariloche

Es tras la aprobación por parte del Gobierno Nacional de la prueba piloto para la llegada de 500 visitantes de localidades rionegrinas a nuestra ciudad. Habrá que cumplir diversos requisitos, entre los que se encuentran un seguro de viajero que cubra tratamientos por Covid-19, la presentación de declaraciones juradas y certificados médicos, y una estadía límite de 6 noches. Los turistas llegarán en vehículos particulares y sin cruzar por otras provincias.

Esta mañana, con la publicación de la Decisión Administrativa Nº 1819/2020 de la Jefatura de Gabinete de Ministros la Nación, quedó autorizada formalmente la propuesta piloto de llegada de turistas a Bariloche. La iniciativa había sido elevada hace algunas semanas por la gobernadora Arabela Carreras y la ministra de Turismo, Cultura y Deportes provincial Martha Vélez, tras un trabajo conjunto con el Municipio y el sector turístico de la ciudad.

La propuesta que acaba de ser autorizada contempla una serie de estrictos protocolos y procedimientos para todos los actores involucrados: turistas, establecimientos hoteleros, restaurantes, comercios, transportistas y prestadores turísticos.

En el caso de los turistas (con un cupo de 500 en esta primera etapa) tendrán que cumplir varios requisitos: un certificado médico que garantice que no se trata de una persona en grupo de riesgo, una declaración jurada de que no posee síntomas compatibles con Covid-19, la aplicación “Circulación RN” con el permiso de circulación debidamente aprobado, y un seguro de asistencia al viajero que contemple cualquier gasto vinculado a un posible contagio (hisopados, internaciones, medicamentos, un regreso sanitario, aislamiento en hotel por 10 noches, etc). Sólo podrán ingresar turistas que viajen en sus vehículos particulares, a través de un recorrido autorizado por la ruta 23, para evitar el trayecto por otras provincias.

Una vez que cumpla con todas estas condiciones, el eventual turista podrá realizar una reserva en alguno de los establecimientos de alojamiento habilitados para participar de esta experiencia piloto, que estarán disponibles en un sitio web específico al que se accede desde la web del Emprotur: www.barilocheturismo.gob.ar. La estadía máxima autorizada será de 6 noches y 7 días. Esa reserva oficial deberá ser presentada en los controles de ingreso a la ciudad.

Para ser habilitados, los alojamientos también deben cumplir una serie de condiciones, entre las que se encuentran haberse registrado en la convocatoria del Municipio para este fin, haber participado de las capacitaciones que se brindaron, y cumplir con todos los protocolos sanitarios y de prevención establecidos en la propuesta autorizada por la Provincia y la Nación.

En la página web oficial en donde se publicarán los establecimientos hoteleros autorizados, también estarán disponibles los restaurantes habilitados con sus vías de reserva, y también los datos de prestadores turísticos habilitados, que también tendrán que presentar sus protocolos sanitarios correspondientes para ser autorizados en su actividad.

Las localidades rionegrinas autorizadas en esta primera etapa serán del Alto Valle de la provincia: Catriel, Campo Grande, Barda del Medio, Contraalmirante Cordero, Cinco Saltos, Cipolletti, Fernández Oro, Allen, General Roca, Cervantes, Mainqué, Ingeniero Huergo, General Godoy, Villa Regina y Chichinales.

Además, se recuerda que la experiencia estará sujeta al monitoreo de la situación epidemiológica por parte de las autoridades de la 4º Zona Sanitaria del Ministerio de Salud de Río Negro, que a su vez elevarán informes semanales al Ministerio de Salud de la Nación.

El resto de las condiciones establecidas por el Gobierno Nacional para la implementación de la experiencia pueden consultarse aquí:

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/235884/20201008

Fuente: barilocheinforma.gob.ar

Comentarios

comentarios