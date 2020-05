COMUNICADO DE LA CTA-T

«La CTA-T advierte: El esfuerzo y la salud de todes en riesgo por los intereses mezquinos de unos pocos

Los medios hegemónicos de comunicación y el poder económico real, están llamando a la desobediencia del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Estos mismos sectores fueron los que apoyaron durante los últimos cuatro años, las políticas de vaciamiento del Estado, despidos masivos, pérdida de derechos, el endeudamiento y la fuga de capitales, que retrotrajo a les trabajadores a los peores años de miseria y de hambre.

La pandemia nos encontró con miles de desocupados y un sistema de salud arrasado, un Ministerio devaluado a Secretaría, con la reducción del presupuesto de salud que esto implica. Hospitales con obras en fase de culminación que el macrismo se negó a finalizar, a nombrar el personal sanitario y de administración e inaugurar.

El gobierno Nacional, asesorado por equipos de expertos, consensuando con Gobernadores e Intendentes, acertó al implementar la cuarentena rápidamente, con el diario del lunes, tomando la experiencia de países como España e Italia que no pudieron contener el virus, y hoy lamentan decenas de miles de personas fallecidas.

Esta decisión, permitió que el pico de contagio se demorara y se pudiera reforzar nuestro sistema de salud. Miles de nuevas camas de terapia intensiva, respiradores, materiales imprescindibles que el mundo se disputaba y que hoy en día se fabrican en nuestro país, los famosos barbijos N19, los test rápidos que fueron creados por nuestros científicos argentinos.

Los medios de comunicación confunden al comparar nuestra situación con los países del hemisferio norte que están entrando en el verano, y hoy lentamente están levantando los confinamientos.

En el hemisferio sur, por el contrario, aproximándonos al invierno, el COVID-19 se suma a las afecciones respiratorias que se dan en este período. Relajar la cuarentena ahora es tirar por la borda todo lo que hemos logrado.

Todes de una manera u otra estamos sufriendo las consecuencias del aíslamiento, pero esto se acentúa en los sectores más vulnerables. También ahí está la presencia del Estado, en la implementación del IFE, los bonos de refuerzo a les jubilades y la AUH, el reparto de bolsones de alimentos en las escuelas y otras políticas sociales.

El mundo no tiene solución ante el avance del Coronavirus. No existen ni vacunas ni tratamientos comprobados. No nos enamoramos de la cuarentena. Esta constituye la única herramienta que tenemos para frenar el contagio.

No a la desobediencia, mientras haya un gobierno que nos cuide debemos acompañar las decisiones y defender la salud de todes».

