Concejales del Frente de Todos rechazan que la ciudad se quede sin transporte nocturno

Tal como lo hicieron durante la última semana, durante la Comisión de Transporte y Tránsito insistieron en la responsabilidad del Ejecutivo para reanudar el servicio de 22 a 6. Además, repudiaron los hechos de violencia registrados en los últimos días durante el conflicto del transporte público de pasajeros.

Las iniciativas del bloque de concejales y concejalas del Frente de Todos fueron propuestas y aprobadas hoy por unanimidad en la Comisión de Transporte y Tránsito del Concejo Deliberante. Además se insistió para que la línea 581 extienda su recorrido hasta el Arroyo Las Brusquitas y se avanzó en la solicitud al Ejecutivo para que gestione informes de las empresas sobre el estado y antigüedad de las unidades del Parque Automotor, para saber específicamente las condiciones técnicas y antigüedad de cada unidad.

“Es inminente, por lo menos en un tiempo prudencial, la discusión sobre el pliego de bases y condiciones por el transporte público de pasajeros y en consecuencia presentamos otros proyectos en ese sentido. Los vecinos y vecinas tienen que tener información precisa y consideramos que es necesario saber detalladamente cuál es el estado y antigüedad de cada unidad del parque automotor de las empresas de colectivos; cuál es la estrategia del Ejecutivo para la elaboración del pliego de bases y condiciones para la licitación del servicio y cómo se controlará el cumplimiento; es decir cómo será el seguimiento de la prestación del servicio, la ejecución del contrato y las penalidades”, explicó el concejal Vito Amalfitano durante la reunión.

Asimismo, resaltó que “más allá de que comprendemos y acompañamos los reclamos laborales, hoy los y las marplatenses sufren por la extensión de un conflicto que los deja sin servicio nocturno. Pero además debemos repudiar la violencia, porque esta situación y nuestra posición como comisión no tienen color político y se trata de hechos que no se deben repetir. Al mismo tiempo insistimos en el reclamo de la resolución del conflicto para que los trabajadores/as esenciales puedan volver a sus hogares entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. No puede ser que a las 9 salgamos a aplaudir a personal de la salud que a las 12 no tienen con qué volverse a sus hogares”.

