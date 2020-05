“Conocer su voz”: cómo viven las y los adolescentes el aislamiento preventivo, social y obligatorio

Se trata de una investigación realizada por el Colegio Nacional de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el Observatorio de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. A partir de un total de 390 entrevistas (estudiantes secundarios de entre 12 y 18 años), realizadas a través de una plataforma on line, se percibió un elevado nivel de conciencia sobre los riesgos de la pandemia covid-19, la importancia de mantener la cuarentena y el peligro generado por quienes violan las medidas de distanciamiento social.

Otra conclusión relevante del estudio es el elevado nivel de concientización de las/os jóvenes de problemáticas sociales actuales como la violencia familiar y de género; incluso el hecho de conocer que las mismas se potenciarían durante la cuarentena por efecto de la convivencia forzada.

“Nos encontramos con muchos chicos y chicas que, al ser consultados acerca de qué les pedirían a las autoridades antes el contexto del aislamiento y la emergencia sanitaria, hicieron una suerte de llamamiento a la unidad de los argentinos. Existe en las y los jóvenes una clara conciencia de los efectos negativos económicos sociales de la pandemia, así como una actitud solidaria referida a la necesidad de ayuda económica estatal con destino a los sectores vulnerables”, explicó Walter Martello, Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires y responsable del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos. Por su parte, la directora del Colegio Nacional, Ana García Munitis, destacó que la investigación será un insumo importante para trabajar dentro del establecimiento educativo.

Respecto a los resultados cuantitativos del relevamiento, más de la mitad de los/as encuestados manifestó haber tenido “algún conflicto” (46, 8%) o “conflictos cotidianos” (5%) en el ámbito intrafamiliar desde el inicio del aislamiento.

Asimismo, 7 de cada 10 consultados/as afirmó sentirse algo preocupado/a o muy preocupado/a por la pandemia. Al profundizar sobre esta pregunta en forma abierta, las respuestas indicaron, mayoritariamente, que la preocupación radica en el temor de que la enfermedad pueda afectar a familiares y/o amigos/as; al impacto económico que está teniendo la cuarentena en el hogar, como así también a la incertidumbre en torno al futuro. Algunas de las respuestas fueron:

¿Qué es lo que más te preocupa?

• “Que le pase algo a mis familiares”

• “La cantidad de muertes, no poder disfrutar mi último año y no poder ir al viaje de egresados”

• “Mis abuelos, mis viejos q tienen q trabajar igual y todo en general”

• “No sé qué va a pasar en un futuro”

• “No sé cuándo va a terminar”

• “Salir x motivos de trabajo y traer el virus a mi casa!”

• “Me preocupa mis abuelos y mis viejos que tienen que trabajar igual”

• “Me preocupa que se enferme algún familiar mío”

• “No saber si estoy contagiado y contagiar a otros”

• “Me preocupa no poder volver a la rutina”

El estudio también indagó sobre posibles alteraciones en el ánimo de las/los jóvenes y que sentían respecto al aislamiento: “aburrimiento” fue la sensación más mencionada, seguido de “angustia”, “enojo” y tristeza”.

Entre los/as jóvenes, la cuestión educativa es un eje central. Existe incertidumbre respecto a su futuro, especialmente de aquellos/as que están transitando el último o los últimos años de la escuela secundaria, con lo cual plantean que se debería instrumentar algún tipo de medida que permita acreditar los saberes/conocimientos recibidos vía on line.

