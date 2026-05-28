Conociendo Rusia Presenta ¨Mateo¨ en el Teatro Argentino

Luego del éxito del Jet Love Tour, -con el que agotó tres funciones en el Movistar Arena y realizó una extensa gira internacional-, de múltiples colaboraciones con artistas como Juanes, Miranda!, Mon Laferte, Jorge Drexler y Nathy Peluso, y de llevarse dos Latin Grammys, Conociendo Rusia vuelve a encontrarse con su público desde un lugar más íntimo y cercano.

Mateo elige volver a lo primero: la voz, el instrumento, la canción. Esta gira es, antes que nada, un gesto. El gesto de acortar la distancia, de desacelerar, de despojarse del artificio para que lo importante aparezca con más claridad: el vínculo que se crea entre Mateo, el público y sus canciones. Conociendo Rusia presenta Mateo propone una serie de conciertos en los que el artista se sube al escenario sin banda. En ese formato despojado, las canciones respiran distinto: aparecen los silencios, los matices, las texturas. La interpretación y la presencia de Mateo adquieren un protagonismo distinto, y la relación con quienes asisten se vuelve más directa, más genuina. En palabras de Mateo, “Vuelvo a girar solo, acompañado de mis instrumentos. La idea de reversionar mis canciones y descubrirlas de nuevo me entusiasma mucho. Este tour llega luego de haber sacado cuatro discos de estudio y puedo pasear por todos estos años mientras canto. Conociendo Rusia presenta Mateo es una gira desnuda, vulnerable y viva. Es llevar a cada ciudad una noche donde cantamos todos juntos y lo que está fuera del

teatro, por un rato, se olvida”.