Coronavirus: devoluciones sin cargo en pasajes de trenes de larga distancia

Trenes Argentinos informa que en el marco de la pandemia de Coronavirus (COVID-19), los pasajeros que tengan boletos adquiridos para los servicios de larga distancia que deseen efectuar la devolución del mismo podrán realizarlo sin ningún tipo de penalidad. Los tickets podrán devolverse en las boleterías habilitadas.

Hasta el momento, se aceptaban devoluciones de boletos pero con deducciones de acuerdo al plazo en que era solicitada . A partir de esta decisión, esas penalidades no se aplicarán hasta nuevo aviso.

Trenes Argentinos posee servicios que conectan Buenos Aires con Mar del Plata, Bahía Blanca, Córdoba, Rosario, Tucumán, Bragado y Junín.

Ante cualquier duda o consulta el pasajero puede ingresar en www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos o comunicarse con el 0800-222-TREN (8736).

“El contenido del presente mensaje (y sus anexos) es privado, confidencial y de exclusivo uso para el destinatario referenciado; es de público conocimiento que las comunicaciones por medio de Internet no permiten asegurar ni garantizar la confidencialidad de los mensajes transmitidos, así como tampoco su integridad o su correcta recepción; es por ello que SOFSE no se responsabiliza de posibles perjuicios derivados de la captura, incorporaciones de virus o cualquier otra manipulación efectuada por terceros. Las opiniones expresadas en este mensaje y en los archivos adjuntos son propias del remitente y no representan la opinión o políticas de SOFSE, salvo que se diga expresamente y el remitente se encuentre autorizado para ello”

Comentarios

comentarios