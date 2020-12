Coronavirus en Argentina: 10 destinos antiestrés para visitar y pasar unas Fiestas distintas

Activar el modo avión para pasar Navidad y Año Nuevo este 2020 resulta imperante para muchas personas a las que la pandemia, el confinamiento y el trabajo remoto las estresaron sobremanera

Descansar y viajar a un destino en el que la concentración de pobladores y turistas sea escasa es un requisito indispensable en un año marcado por la irrupción de un virus contagioso como el SARS-CoV-2, el estrés que causó la incertidumbre de una enfermedad nueva, el confinamiento y el coronamiento del teletrabajo, el gran protagonista de un difícil 2020.

El 20 de marzo la Argentina se paralizó. Meses enteros de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) obligaron a millones de argentinos a replantearse las vacaciones y la forma de celebrar Navidad y Año Nuevo.

Cada provincia ha decidido imponer condiciones a los turistas para el ingreso y/o circulación a cada jurisdicción. Inclusive según una encuesta de la consultora Opinaia, por la economía y la pandemia sólo un 15% de los argentinos piensa tomarse vacaciones este año . Con el programa Previaje, por cada comprobante que se presente de una compra de servicios turísticos realizada hasta el 31 de diciembre de 2020, se recibirá el 50% de lo que se haya gastado, a modo de crédito, para realizar más compras en el sector turístico desde la fecha del viaje hasta el 31 de diciembre de 2021 (@turismonacionar)

Infobae propone un listado de 10 destinos antiestrés para pensar a la hora de decidir dónde descansar y celebrar que el 2020 termina. Incluye lugares del país que son ideales para desconectar y los trámites que se deben tener en cuenta para evitar dolores de cabeza en las fronteras provinciales:

1- Salto Encantado, Misiones La provincia de Misiones, con su geografía en verde y rojo y su política acorde a los tiempos nuevos, lleva adelante permanentes acciones para la conservación de la biodiversidad (Salto Encantado Turismo)

Transitando por la Ruta Nacional 14, a 12 kilómetros de Aristóbulo del Valle, se accede a la Ruta Provincial 220 y tras recorrer 4 kilómetros más, se encuentra el ingreso al Parque Provincial Salto Encantado, que deleita a los visitantes con una superficie total de 13.227 hectáreas. Atravesado por el arroyo Cuñá Pirú, es una de las áreas protegidas más importantes del centro de la provincia.

En medio de un espacio de intenso verde, cubierto de selva, se encuentra el gran salto, atractivo principal del Parque, visto por primera vez en junio del año 1936. La erosión que durante mucho tiempo efectuaron las aguas del arroyo Cuñá Pirú generaron esta caída de agua de 64 metros de altura, en un cañadón profundo, rodeado de vegetación.

Propone recorrer varios senderos con distintos niveles de dificultad, trazados en medio de la abundante vegetación natural. Los senderos agrestes permiten acceder a vistas y lugares escondidos en la espesura pero de gran belleza. Mientras que los dos recorridos deck recientemente inaugurados facilitan el acceso a vistas espectaculares del salto; al mismo tiempo que permiten adentrarse en la selva fácilmente y de manera segura. El Parque alberga 214 especies de aves. Son típicos lagartos, ardillas y mariposas. En cuanto a la flora, se destacan comunidades de guatambú blanco, loro negro y cedro, entre otras (Salto Encantado Turismo)

Unos y otros recorridos invitan a descubrir la gran diversidad de especies vegetales y animales que pueblan el lugar. En plena selva misionera el parque es refugio de unas 36 especies de mamíferos, y alberga 214 especies de aves. Son típicos lagartos, ardillas y mariposas. En cuanto a la flora, se destacan comunidades de guatambú blanco, loro negro y cedro, entre otras.

Además se habilitó el restaurante con una espectacular vista al cañadón del Salto Encantado, donde el turista puede disfrutar de exquisitos platos típicos en un entorno selvático incomparable. El parque está abierto de viernes a domingo de 9 a 18hs.

COVID-19 – Requisitos para el ingreso/circulación: En lo que respecta a las precauciones por el COVID-19, la provincia solo pide un test realizado en las últimas 48 horas y descargar una app llamada “Misiones Digital” para realizar la autoevaluación de síntomas del nuevo coronavirus.

2- Purmamarca, Jujuy El pequeño y tradicional pueblo de Purmamarca se encuentra sobre la Ruta Nacional 52 que se dirige al Paso de Jama -Frontera Argentina-Chile-, a 4 kilómetros de la Ruta Nacional 9 (Shutterstock)

La característica que destaca a este tradicional y popular pueblo de la provincia de Jujuy es que mantiene un perfecto equilibrio entre el ambiente y las construcciones realizadas por el hombre, debido a que las edificaciones se hallan en el medio de la naturaleza y en armonía con ella. Además, el silencio derivado de la prohibición de autos y otros transportes tuvo como resultado un perfecto cuidado de la flora y fauna autóctonas.

Esta localidad cuenta con la distinción de ser peatonal, concepto que surgió del ejemplo de La Cumbrecita, Córdoba, donde a partir de esta política, se mejoró la calidad de vida de quienes residen allí mediante el silencio y la tranquilidad que otorga la ausencia de motores, lo cual elimina la contaminación auditiva y preserva los edificios históricos. El pueblo de Purmamarca se encuentra a 2324 metros de altura

El pueblo de Purmamarca conserva la arquitectura colonial y las costumbres y tradiciones de los pueblos quebradeños. Es el destino de muchas personas que buscan descansar en un pueblo tranquilo y conocer los atractivos turísticos de la zona. “En la plaza principal se afinca todos los días una colorida feria de artesanías que recibe a cientos de turistas y el paisaje estrella de este destino es el Cerro de los Siete Colores que se puede apreciar desde la calle que nace en la plaza principal”, sostuvieron en diálogo con Infobae expertos de la agencia de viajes Despegar.

COVID-19 – Requisitos para el ingreso/circulación: Las autoridades de Jujuy, provincia que limita con Chile y Bolivia, controlarán en las terminales de micros, aeropuerto y en los accesos fronterizos que todos los turistas tengan el permiso del gobierno nacional. También se hará un seguimiento epidemiológico telefónico.

3- Molinos, Salta Molinos es una pequeña localidad que se encuentra ubicada en el extremo sudoeste de la provincia de Salta (Shutterstock)

Fundada a mediados del siglo XVII, en un sector privilegiado del Valle Calchaquí, Molinos es una población serrana que tiene su origen en la encomienda que fuera entregada por aquellos años a Diego Diez Gómez, a 2.020 msnm.

Es recomendable visitar la reserva de vicuñas y a la Asociación de Artesanos San Pedro Nolasco de los Molinos. Se ofrecen cabalgatas y caminatas por los alrededores del apacible pueblo. La iglesia merece una atención especial, y es el lugar obligado para la foto de recuerdo. Molinos es el lugar ideal para degustar vinos de altura y experimentar la cultura, artesanías y tradiciones vallistas (Shutterstock)

Un plan imperdible es la visita a las fincas de Colomé y Amaicha, conocidas por sus famosos vinos tintos. También se resalta el acceso a la Laguna de Brealitos para caminar por sus alrededores o pescar pejerreyes, por Seclantás, a 40 kilómetros y la visita a las ruinas de Churcal, a 20 minutos, y a los restos del Fuerte de Tacuil, formidable defensa de los nativos contra los conquistadores.

COVID-19 – Requisitos para el ingreso/circulación: Salta, ya permite el ingreso de personas de Jujuy y Tucumán; también de Santiago del Estero; a partir del 14 de diciembre, de La Rioja y Catamarca, y un día más tarde, de toda la Argentina. Será necesario gestionar permiso de circulación y descargar la app “Salta-COVID”.

4- Esteros del Iberá, Corrientes La Reserva Provincial del Iberá es un área protegida dentro de los extensos Esteros del Iberá, en el noreste de Argentina (Esteros del Iberá – Rewilding Argentina)

En el corazón de la provincia de Corrientes están los Esteros del Iberá, un destino que eligen cada vez más viajeros y aventureros.

La propuesta: sentirse en una película. En este lugar, aventura y relax van de la mano. Las excursiones pueden ser desde dejarse llevar por una canoa en medio de los Esteros, a vivir la experiencia increíble de cruzarlos nadando a caballo en travesías que duran todo el día y terminan con una buena comida y una incontable cantidad de anécdotas de los paisanos.

Este curioso escenario verde de lagunas, bañados y suelos flotantes de vegetación parece salido de otro mundo. Ostenta, además, varios títulos: es el humedal más grande de Argentina, uno de sus rincones con más biodiversidad y una de las reservas de vida silvestre más importantes. En Iberá, corazón correntino, aventura y relax van de la mano (Beth Wald)

Iberá quiere decir ‘agua brillante’ en guaraní, y estando ahí es fácil entender el porqué del nombre: el sol saca unos destellos increíbles en el agua, que se ven estando incluso a lo lejos.

COVID-19 – Requisitos para el ingreso/circulación: Corrientes recibe a los visitantes de otros puntos del país, a quienes les exigen un test de COVID-19 que les haya dado negativo y una Declaración Jurada que se obtiene junto con el permiso para ingresar que se tramita en su web oficial.

5- Traslasierra, Córdoba El Valle de Traslasierra, es una región geográfica natural de la provincia de Córdoba, Argentina, ubicada al oeste de las Sierras Grandes y al este de las Sierras Occidentales (Shutterstock)

Traslasierra está ubicada al oeste de la ciudad de Córdoba, y es limitada por diversos cordones serranos. Desde Córdoba Capital, se accede a través del Camino de las Altas Cumbres, por la Ruta Nacional N° 20. Las sierras y la naturaleza plena son lo que le da a esta localidad su espíritu tan particular.

Esta zona posee más de 20 localidades turísticas, entre las que se destacan las ciudades de Villa Dolores y Mina Clavero, y localidades menos urbanas como Nono, Villa Cura Brochero, Las Rabonas, Los Hornillos y Villa de las Rosas. Aquí se encuentran también tres de las áreas naturales protegidas más importantes de Córdoba: el Parque Nacional Quebrada del Condorito, la Reserva Hídrica Pampa de Achala y la Reserva Natural Chancaní. La canonización del cura Brochero generó una transformación única en el turismo de la zona cordobesa de Traslasierra (Shutterstock)

Villa Cura Brochero, ubicada en Traslasierra, donde realizó parte de su obra José Gabriel del Rosario Brochero alias “el cura Brochero”, es uno de los destinos en los que se está trabajando para el desarrollo del turismo religioso en Argentina.

COVID-19 – Requisitos para el ingreso/circulación: Córdoba se abrió este viernes al turismo interno y lo hará desde enero para los ciudadanos de cualquier parte de la Argentina. Lo único que se pedirá al momento del ingreso será el Certificado Verano, que otorga el Poder Ejecutivo nacional.

6- Paraná, Entre Ríos Paraná trabajó en estrategias para recibir a los turistas en tiempos de coronavirus (Shutterstock)

Para los amantes de las excursiones y los deportes acuáticos, el Río Paraná, pariente del mar en idioma guaraní, es uno de los ríos más largos e importantes de Sudamérica junto con el Amazonas, y se cuenta entre los cuatro ríos más valiosos del mundo.

El río y sus características hacen propicio el desarrollo de innumerables actividades que lo posicionan como protagonista. Los paseos por el río son un obligado si venís a Paraná, los cuales se ven ilustrados con historias y anécdotas de la zona, mientras disfrutas del paisaje de las barrancas, la ciudad y las islas. El Río, protagonista (Shutterstock)

Las propuestas de navegación son variadas y de amplia oferta. Se encuentra además entre sus bellezas naturales, el Islote Municipal Curupí, constituye una de las tantas islas que forman el Río Paraná, declarado Área Natural Protegida, se encuentra ubicado frente a la costanera de la ciudad, y se accede a través de embarcaciones especialmente autorizadas. La ciudad está ubicada al oeste de la provincia de Entre Ríos, sobre la margen izquierda del Río Paraná, del que toma su nombre y que significa “Pariente del Mar”.

COVID-19 – Requisitos para el ingreso/circulación: Entre Ríos es otra de las provincias que comenzó a permitir el ingreso de visitantes desde este viernes y solo pide el Certificado Verano.

7- Villa La Angostura, Neuquén Villa La Angostura es una ciudad turística en el lago Nahuel Huapi de la Patagonia argentina, conocida entre otras cosas por sus edificios de madera de estilo alpino (Efrain Dávila)

Villa La Angostura es el destino patagónico por excelencia. Posee una arquitectura que se funde con sus increíbles paisajes naturales, una propuesta gastronómica amplia y exquisita, hoteles de primer nivel como el mundialmente aclamado Correntoso o el recientemente renovado Ruca Kuyen, atracciones como el fantástico Nahuel Huapi o el ancestral Parque Nacional Los Arrayanes, la Villa -como le dicen con cariño los locales- es un espectáculo visual que nunca pasa de moda.

El tramo desde el Aeropuerto Internacional San Carlos de Bariloche recorre 80 kilómetros de ruta bordeando el lago Nahuel Huapi, y atraviesa paisajes que van desde la típica estepa patagónica hasta la tupida vegetación que caracteriza a La Angostura. La ciudad ofrece múltiples opciones gastronómicas y variedad de actividades al aire libre como paseos a caballo, senderismo, pesca y ciclismo (Efrain Dávila)

Cuenta con 12.000 habitantes y su principal actividad económica es la explotación de las actividades turísticas que se desarrollan a lo largo del año.

Si bien a la ciudad la caracteriza la tranquilidad de sus paisajes, también ofrece múltiples opciones gastronómicas y variedad de actividades al aire libre como paseos a caballo, senderismo, pesca y ciclismo. A través de los recorridos por senderos en el bosque, se pueden encontrar arroyos, ríos y cascadas como la del Río Bonito.

COVID-19 – Requisitos para el ingreso/circulación: En Neuquén, las autoridades piden el Certificado Verano y cobertura médica para los que sean mayores de 60 años o grupos de riesgo, además de un comprobante de reserva de alojamiento habilitado o datos de familiares o residentes del destino.

8- El Bolsón, Río Negro El Bolsón es una localidad argentina situada en la provincia de Río Negro, en el norte de la Patagonia, a orillas del río Quemquemtreu (Secretarías de Turismo de Esquel y El Bolsón)

El Bolsón propone múltiples actividades en su infinito paisaje de montaña, senderismo por circuito de diferentes exigencias, volar entre las copas de los árboles haciendo canopy, cicloturismo, cabalgatas, paseos 4×4, o emular el vuelo de las aves en un parapente desde el Cerro Piltriquitrón y deslumbrarse con el panorama del indómito del valle, son algunas de las experiencias para un verano distinto.

Por su lado, el trekking de montaña es una de las actividades más apetecibles para jóvenes aventureros, caminatas de varios días accediendo a una red de 12 refugios de montaña interconectados por diversos senderos, único en Sudamérica.

Desconectarse, recuperar la energía, y mitigar el estrés producto de los avatares de la vida cotidiana pandémica, el bienestar como terapia del alma, propicia y facilita el arte de estar bien con uno mismo y con el entorno. El Bolsón ofrece una gran variedad de excursiones (Secretarías de Turismo de Esquel y El Bolsón)

A través de los diez Centros Holísticos se practican las distintas terapias complementarias, donde el turista puede reencontrarse consigo mismo, realizando yoga, cantos de luz, baños de gong, Kundanini Yoga, Mudras, Chi Kun, Tai Chi, o con terapias espirituales como flores de Bach, Constelaciones Familiares, Registros Ashtansicos.

El verano es también el mejor momento para recorrer la producción regional. Existe una gran cantidad de chacras dedicadas a la actividad agropecuaria, muchas de ellas permiten las visitas de los viajeros para observar la elaboración de los productos reconocidos en todo el país. Se producen frutas finas orgánicas, vegetales orgánicos sin ningún tipo de agroquímico, quesos de vaca y de oveja, yogur, dulces, conservas, licores, frutas frescas; los criaderos de truchas, donde sus productores realizan visitas guiadas para ver las piletas de engorde y el proceso de ahumado, los helados son una delicia característica de El Bolsón, por la utilización de productos orgánicos y de huertas y los chocolates, que también aportan su aroma distintivo a la gastronomía regional.

COVID-19 – Requisitos para el ingreso/circulación: Río Negro también pedirá que sus visitantes se bajen una aplicación local, “CirculacionRN”, a través de la cual podrán solicitar la autorización para el ingreso hasta 72 horas antes del viaje. Además también se le solicitará una Declaración Jurada donde conste que el viajero no presenta síntomas compatibles con COVID-19 ni que pertenece a un grupo de riesgo. Por su parte, San Carlos de Bariloche abrió la ciudad a todos los turistas del país desde el 4 de diciembre. En esta ciudad el test COVID-19 negativo no será requisito para el traslado, ni ingreso a la provincia y no será obligatorio contar con un seguro con cobertura COVID-19.

9- Gaiman, Chubut Gaiman, Chubut, enamora por sus tradicionales casas de té (rutaporargentina.blogspot)

Considerado como uno de los primeros municipios de la provincia de Chubut, Gaiman comenzó a poblarse a fines de 1874, fundado por colonos galeses que arribaron a la Patagonia argentina, y en especial al valle del Río Chubut en 1865.

Todos recuerdan como si fuera ayer el día en el que la princesa Lady Di tomó el té en esta vistosa ciudad. Los lugareños lo repiten como un mantra: tomó el té pero no comió ninguna torta galesa. Sobre la visita real, las anécdotas se repiten y se incrementan con el paso de los años.

Es que en 1995, la entonces princesa de Gales viajó a la Argentina para una visita oficial que duró cuatro días y fue cubierta por los medios de la época con gran despliegue. Ya separada y a poco de confesar que no había sido feliz con su esposo, el príncipe Carlos de Gales, Diana llegaba al país para un viaje que mezcló noches de brindis con eventos solidarios, celebridades locales con dirigentes políticos del momento, paseos por lugares históricos con reuniones en la Quinta de Olivos. Una casa del pueblo que conserva la arquitectura tradicional de la región (FB Dirección de Turismo de Gaiman)

Entre otras atracciones, los viajeros pueden disfrutar de un recorrido por las tranquilas calles de Gaiman, donde podrán encontrarse con la Capilla Bethel, la ex estación de ferrocarril (convertida en Museo Histórico Regional), el antiguo Correo, la Biblioteca Ricardo Berwyn, el Museo Antropológico y la primera casa, que data de 1874.

Pero también, los turistas buscan una de las tradiciones culinarias por excelencia de la región: las afamadas tortas galesas, entre otras delicias que se sirven a diario en las distintas casas de té de Gaiman. En todas las casas de té, el sistema es similar: se cobra un servicio completo con precio fijo que incluye el té y la pastelería que va llegando a la mesa en plan “tenedor libre”.

Para los expertos, un recorrido ideal por Gaiman debería incluir la visita a alguna capilla de las que están esparcidas por el valle, el centro del pueblo con las construcciones históricas, el museo de la ciudad para conocer más detalles, las chacras de producción agrícola y el infalible té galés para cerrar el día.

COVID-19 – Requisitos para el ingreso/circulación: Chubut solicita para el ingreso el certificado verano, seguro COVID u obra social con cobertura en la provincia, la reserva de alojamiento habilitado o datos del residente chubutense que alojará a los turistas y una declaración jurada.

10- Los Antiguos, Santa Cruz Los Antiguos es una localidad del Departamento Lago Buenos Aires de la provincia de Santa Cruz, en la región Patagónica (Shutterstock)

Este auténtico oasis patagónico, Los Antiguos, está ubicado en el extremo noroeste de la provincia de Santa Cruz. El origen de su nombre proviene de una leyenda que dice que los antiguos tehuelches ancianos elegían este lugar como último reposo por su agradable microclima, por lo que su denominación es una traducción del vocablo tehuelche “I keu kenk” o “I keu konk”, que significa “mis antepasados” o “los antiguos”.

Los Antiguos, ciudad de aproximadamente 1.800 habitantes, ofrece un mundo de atracciones turísticas, en un sitio mágico enclavado en un valle fértil, con la cordillera de los Andes como marco excluyente. Cabalgatas, recorrida por el Lago Buenos Aires, visita a chacras y al Monte Zeballos son algunas de las alternativas a tener en cuenta en Los Antiguos

Este paradisíaco destino se encuentra en una zona fronteriza con Chile y a orillas del lago Buenos Aires, en donde la actividad económica por excelencia es la frutihortícola, aunque la explotación ictícola de los lagos también es importante.

Uno de los productos frutícolas más importantes y que forma parte de la principal fuente productiva de la región es la cereza. Los Antiguos es reconocido como la Capital Nacional de la Cereza y los primeros días del mes de enero se realiza allí la Fiesta de la Cereza. Alrededor de este fruto se propone una interesante visita por las chacras que se dedican a su producción. En este recorrido se puede observar el lago Buenos Aires, el más grande de la Patagonia y el segundo en tamaño en Sudamérica después del Titicaca.

COVID-19 – Requisitos para el ingreso/circulación: En Santa Cruz se necesita un permiso local, una cobertura sanitaria, una declaración jurada y reserva de alojamiento.

Fuente: infobae.com

Comentarios

comentarios