Coronavirus en Argentina: confirmaron 9.309 nuevos contagios y 203 muertes en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud informó este lunes que en las últimas 24 horas se registraron 9.309 casos de coronavirus y que fallecieron 203 personas. Con estos datos, la cantidad de contagios en todo el país subió a 417.735 y desde que comenzó la pandemia hubo 8.660 víctimas fatales.

Del total de esos casos, 1.197 (0,3%) son importados, 95.857 (22,9%) son contactos estrechos de casos confirmados, 255.688 (61,2%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Desde el último reporte emitido, se notificaron 162 nuevas muertes: 89 hombres, 55 residentes en la provincia de Buenos Aires; 18 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 2 residentes en la provincia de Chaco; 1 residente en la provincia de Córdoba; 1 residente en la provincia de Entre Ríos; 2 residentes en la provincia de Río Negro; 2 residentes en la provincia de Salta; 6 residentes en la provincia de Santa Fe; 1 residente en la provincia de Tierra del Fuego; 1 residente en la provincia de Tucumán; y 70 mujeres; 40 residentes en la provincia de Buenos Aires; 21 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 1 residente en la provincia de Chaco; 1 residente en la provincia de Córdoba; 1 residente en la provincia de Entre Ríos; 1 residente en la provincia de Mendoza; 1 residente en la provincia de Salta; 3 residentes en la provincia de Santa Fe; y 1 residente en Santiago del Estero.

Actualmente hay 2.273 personas internadas en unidades de terapia intensiva. Esto representa un nivel de ocupación de camas que llega al 60.7% a nivel nacional y al 68,8% en el AMBA.

En el reporte matutino se registraron 41 nuevas muertes: 20 hombres, 14 residentes en la provincia de Buenos Aires; 2 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 2 residente en la provincia de Chaco; 1 residente en la provincia de Mendoza; 1 residente en la provincia de Salta; y 19 mujeres; 12 residentes en la provincia de Buenos Aires; 2 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 1 residente en la provincia de Chaco; 1 residente en la provincia de Mendoza; 2 residentes en la provincia de Neuquén; y 1 residente en la provincia de Santa Fe.

A la fecha, el total de altas es de 301.195 personas. Ayer fueron realizados 15.637 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 1.257.906 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 27.721,4 muestras por millón de habitantes. En tanto, el número de casos descartados hasta ayer es de 693.151 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico).

Este lunes el Gobierno nacional oficializó el decreto en el que prorroga la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus y autoriza las reuniones sociales de hasta diez personas en espacios al aire libre para todo el territorio nacional, inclusive la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

En el decreto 714/2020 se indica que “se autorizan las reuniones sociales de hasta de 10 personas en espacios públicos o de acceso público al aire libre, siempre que las personas mantengan entre ellas una distancia mínima de DOS (2) metros, utilicen tapabocas y se dé estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y nacional”.

Se aclara que las reuniones “no podrá utilizarse el servicio público de pasajeros de colectivos, trenes o subtes”, mientras que “los gobernadores y las gobernadoras de provincia y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictarán las correspondientes normas reglamentarias y, en atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos Departamentos o Partidos de la jurisdicción a su cargo”.

Las diferencias entre los tres gobernantes sobre cómo gestionar la pandemia se agrandaron y este lunes se hicieron públicas

En el artículo 26 del decreto, se indica que los gobiernos locales “podrán incluso determinar uno o algunos días para ejercer este derecho, limitar su duración, determinar los lugares habilitados para ello y, eventualmente, suspenderlo con el fin de proteger la salud pública”.

En lo que respecta a la situación en el AMBA, donde está concentrada la mayoría de los contagios, los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia macaron diferentes posturas. El gobernador bonaerense Axel Kicillof aseguró que “la situación en el AMBA es de una estabilidad tremendamente frágil” y consideró que “se consolidó una tendencia creciente”, en tanto que remarcó que “es un error abrir más”.

“No es una crítica ni una discusión, es un dato. Hoy el virus está golpeando muy fuerte en el interior de la Provincia”, relató Kicillof en conferencia de prensa. Respecto a la cantidad de camas, formó que “hoy hay 1306 camas ocupadas” de las cuales 807 corresponden a casos de coronavirus.

“Es un error abrir prematuramente, es un error abrir más. No podemos arriesgar lo que logramos en cinco meses. No lo puedo permitir. ¿Con qué cara les voy a explicar a los médicos que mientras no dan abasto en las terapias nosotros seguimos autorizando actividades?”, indicó. En ese sentido, sostuvo que “hay una porción de la sociedad que parece que no ve lo que está ocurriendo” y ad“Me pregunto si no lo estamos transmitiendo mal y cómo podemos hacer para comunicarlo mejor”.

La cuarentena continúa en todo el país y se acentuó en algunas provincias del interior (ROBERTO ALMEIDA AVELEDO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHO)

Por otra parte, el ministro de Salud porteño Fernán Quirós en la Ciudad de Buenos Aires hay “una cantidad de casos cotidianos estables pero altos, alrededor de 1100 casos diarios hace 7 semanas a pesar de que fuimos abriendo las tres primeras fases de la cuarentena y ya hemos desandado la mitad del programa”.

“Dado que Argentina tomó la decisión de una cuarentena tan precoz para evitar una catástrofe sanitaria, nos trajo el desafío de cómo gestionar una pandemia con un número alto de casos y una ciudadanía que ya le cuesta globalmente acompañar las medidas que le proponemos”, remarcó.

Y continuó con su explicación: “Creemos que el camino es el que estamos andando y proponiendo a la ciudadanía cosas que podamos hacer. En ese camino vemos un montón de nuevas actividades que pudimos liberar y la curva se mantiene estable, de manera que allí no podemos encontrar ningún motivo que explique que haya un aumento de los contagios porque las medidas que vamos liberando generan un descenso de la curva”.

