Coronavirus en Argentina: se registró un récord de 241 muertos en las últimas 24 horas

Tras 145 días de cuarentena, el Ministerio de Salud reportó 7.043 nuevos casos y la curva de contagios continúa sin descender

El Ministerio de Salud de la Nación informó este martes que durante las últimas 24 horas se registraron 241 muertes y 7.043 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 260.911 y las víctimas fatales suman 5.004.

Es el día con más fallecimientos desde que se contabilizan los datos en el país. Tras 145 días de cuarentena, la curva de contagios continúa sin descender.

Del total de esos casos, 1.137 (0,4%) son importados, 68.717 (26,3%) son contactos estrechos de casos confirmados, 151.086 (57,9%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Desde el último reporte emitido, se registraron 220 nuevas muertes: 104 hombres, 90 de la provincia de Buenos Aires, 11 de la ciudad de Buenos Aires, uno de Entre Ríos, uno de Río Negro, uno de Tierra del Fuego; y 116 mujeres, 93 de la provincia de Buenos Aires, 13 de la ciudad de Buenos Aires, una de Chaco, una de Entre Ríos, tres de Córdoba, una de Mendoza, tres de Río Negro y una de Santa Fe.

En el reporte matutino ya se habían informado 21 nuevas muertes: 10 hombres, cuatro de la provincia de Buenos Aires, tres de la ciudad de Buenos Aires, uno de Neuquén, uno de Tierra del Fuego y uno de Santa Fe; y 11 mujeres, seis de la provincia de Buenos Aires, cuatro de la ciudad de Buenos Aires y una de Mendoza.

Las autoridades explicaron que la cifra de fallecimientos está relacionada con que los datos fueron actualizados con registros de las últimas semanas.

Durante el lunes fueron realizadas 16.588 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 872.643 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 19.231,1 muestras por millón de habitantes. A la fecha, el total de altas es de 181.389 personas.

El número de casos descartados hasta ayer es de 491.526 (por laboratorio y por criterio clínico / epidemiológico).

“Aprender a convivir con el virus no es acostumbrarse, no es no optimizar las medidas de control, no es naturalizar los números. Es optimizar los cuidados, maximizar las medidas de protección en cada salida, en cada acción. Es un virus que no tiene tratamiento ni tiene vacuna, al que la mayoría de los argentinos es aún susceptible”, indicó esta mañana Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud de la Nación.

Un total de 1.569 personas cursan la enfermedad en unidades de terapia intensiva en todo el país, de las cuales 83,4% en centros de salud de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires.

La ocupación de camas de cuidados intensivos, más allá de la dolencia que explique la internación del paciente, a nivel nacional promedia el 57,3%, mientras que en el AMBA llega al 67,4%. El índice de positividad, que mide la cantidad de casos hallados sobre test realizados, ayer se ubicó en 47,8% promedio país, 38,9% en la ciudad y 56,5% en la provincia de Buenos Aires.

Durante la última semana, el promedio de nuevas notificaciones diarias de COVID-19 fue de 6.494 casos. Según explicó la secretaria, hay “muchísimas provincias con transmisión comunitaria que aportan todos los días un número relevante de casos”. Entre ellas Córdoba, Jujuy, Santa Fe, Río Negro, Mendoza y Tierra del Fuego.

Vizzotti especificó que la ciudad de Buenos Aires “aunque no tenga un aumento tan importante o se piense que la curva se esté estabilizado, el número de nuevos casos es alto, la situación no es buena”. Por otra parte, también se refirió a la situación en la provincia de Buenos Aires: “Tienen un aumento relevante del numero de casos y hay 13 jurisdicciones con transmisión comunitaria que no han podido controlar”.

