Coronavirus: tras la cifra récord de muertes, Italia comienza una «semana crucial»

El país europeo está a la espera de los resultados de las medidas de contención adoptadas hace 15 días.

Italia inicia este lunes 23 de marzo una semana «crucial» en la lucha para frenar los casos de coronavirus, en la que espera ver los resultados de las medidas de contención adoptadas hace 15 días, luego de que el último dato dado por el Gobierno mostrara una incipiente desaceleración de los contagios y muertes por Covid-19.

«La semana será absolutamente crucial y esperamos ver una señal de inversión de tendencia»,aseguró el presidente del Consejo Superior de Sanidad, Franco Locatelli, en declaraciones publicadas en el medio local Repubblica. Estos dichos se dan luego de que el último dato divulgado por el Gobierno mostrara una reducción de las muertes diarias entre domingo y sábado (651 contra 793) así como de los contagios (3957 contra 4821).

Para el funcionario, la baja en las cifras «es una señal de que empieza a acercarse la distancia temporal respecto de la que esperamos ver signos tangibles de los resultados de las medidas tomadas el 11 de marzo». Italia, que desde el jueves se convirtió en el país con más muertos con Covid-19 en el mundo, concentra en tres regiones del norte del país (Lombardía, Piemonte y Emilia-Romaña) el 84% de las víctimas, por lo que el Gobierno extremó las medidas en las últimas horas para evitar que el pico se extienda a la zona del sur.

En ese marco, desde este lunes está vigente la prohibición de desplazamiento fuera de la comuna de residencia, y en las primeras horas de vigencia de la norma 115 personas fueron rechazadas en la estación de tren de la norteña Milán cuando buscaban viajar a la sureña Bari.

El premier Giuseppe Conte firmó la noche del domingo el decreto que había anunciado horas antes con el que busca cerrar todas las industrias que no sean esenciales, en un nuevo intento de que funcionen las medidas ya implementadas. También se aumentaron los controles para evitar la circulación de personas en las calles. Ayuda desde Cuba. El país gobernado por Miguel Díaz- Canel envió una brigada de 52 médicos para combatir el coronavirus en Italia.

El embajador de Cuba en Italia, José Carlos Rodríguez, recibió a los especialistas en el aeropuerto de Malpensa de la norteña ciudad de Milán. Mientras descendían del avión de la aerolínea Alitalia, el diplomático se acercó a cada uno y, con un leve roce entre codos, los saludó.

Fuente: perfil.com

Coronavirus en España: en tres días se duplicó la cifra de muertos y trepa a 2.182



Con 33.089 contagiados, se trata del segundo país europeo más afectado por la pandemia.

España superó este lunes 23 de marzo las 2 mil muertes por la pandemia del coronavirus. Con 462 decesos en las últimas 24 horas, el país ibérico llega a un balance global de 2.182 fallecidos, según cifras del ministerio de Sanidad.

El número de fallecimientos se duplicó en apenas tres días en España, el segundo país más afectado de Europa por este virus por detrás de Italia. Los contagios también van en aumento; pasaron de 28.572 a 33.089, a la par que se adquirieron cientos de miles de tests para aumentar su capacidad de detección.

Del total de infectados, 3.355 se curaron y 2.355 están en unidades de cuidados intensivos, según las mismas cifras. En su parte diario, el director de emergencias sanitarias Fernando Simón dio buenas noticias, al indicar que el porcentaje de enfermos críticos disminuyó en los últimos días del 15 al 13% del total, lo cual «da cierta esperanza de que el problema se va conteniendo».

La Comunidad Autónoma de Madrid, donde está ubicada la capital, es la más castigada por la epidemia, con un 32% de las infecciones y el 58% de los fallecimientos. Se cree que la marcha por el Día de la mujer el pasado 8 de marzo podría haber potenciado el contagio en esa región.

Para frenar la epidemia, el gobierno español liderado por Pedro Sánchez declaró el 14 de marzo el estado de alarma para decretar el confinamiento casi total de la población, situación que ya anticipó que va a alargar hasta al menos el 11 de abril.

Los 46 millones de habitantes españoles solo pueden salir de sus casas para ir a trabajar (en el caso de ser considerado personal indispensable) o para realizar actividades esenciales como ir a comprar comida o medicamentos o pasear al perro, esta última actividad por un tiempo reducido y solo uno de los dueños. Situación global.

La pandemia del COVID-19 mató a más de 15 mil personas en todo el mundo, según un recuento de la AFP a partir de datos oficiales este lunes. En total se registraron 15.189 decesos, con una clara mayoría en Europa (9.197). Con 5.476 muertos, Italia es el país más afectado delante de China (3.270), foco inicial de contagio.

Fuene: perfil.com

En Reino Unido, el gobierno insita a grupos de riesgo a aislarse tres meses



Gobierno británico alertó sobre un bloqueo total. Según declaró hoy el ministro de Salud a la cadena de televisión Sky News, Matt Hancock, «podrían tener que tomar más medidas», si la gente no se mantiene al menos a dos metros de distancia entre sí.

El gobierno británico instará a más de 1.5 millones de personas con mayor riesgo de contraer coronavirus a que se queden en sus domicilios por tres meses, mientras advierte al resto de la población que si no respetan las recomendaciones para no propagar más el virus implementarán medidas más estrictas como un bloqueo en todo el territorio.

Tanto las nuevas medidas como las advertencias se producen luego que durante el fin de semana, que coincidió con el Día de la Madre y un día de sol espléndido en Londres y otras ciudades, los británicos se volcaron a los parques, playas, plazas y ferias, descuidando las medidas de higiene y distancias entre unos y otros recomendadas por el gobierno.

Según declaró hoy el ministro de Salud a la cadena de televisión Sky News, Matt Hancock, «podrían tener que tomar más medidas», si la gente no se mantiene al menos a dos metros de distancia entre sí.

«Este no es el tipo de cosas que alguien querría hacer, pero, por supuesto, es el tipo de cosas que podríamos tener que hacer para proteger la vida. Si sale, no debe acercarse a menos de dos metros de alguien que no está en su hogar», indicó.

«Es una regla realmente simple e increíblemente importante, porque para proteger la vida y el NHS (Sistema Nacional de Salud) necesitamos detener la propagación de este virus que se propaga cuando las personas entran en contacto cercano», prosiguió.

Ayer el ministro británico, Boris Johnson, fue el primero en lanzar la advertencia e indicó que el gobierno tendrá que aplicar medidas más draconianas para frenar al coronavirus, como el bloqueo nacional.

Por su parte, el ministro de Estado y Vivienda, Robert Jenrick, dijo que tienen que ir más allá y «proteger a las personas clínicamente más vulnerables», durante una conferencia de prensa junto al primer ministro.

«El Servicio Nacional de Salud se comunicará con estas personas en los próximos días para instarles a quedarse en casa por un período de al menos 12 semanas» , indicó e informó que se les suministrará alimentos y medicamentos que se los harán llegar a la puerta de sus hogares.

En ese sentido, un análisis de la University College London (UCL) y la Universidad de Cambridge estimó que la estrategia del gobierno para frenar la propagación del coronavirus podría provocar al menos entre 35.000 y 70.000 muertes más en un año.

El informe está basado en los registros del NHS, de 3,8 millones de adultos con patologías previas y edades avanzadas de Inglaterra.

Según el equipo de médicos, estadísticos y epidemiólogos es posible que en el Reino Unido se necesiten medidas de control más estrictas para proteger a los más vulnerables.

El alcalde de Londres, Sadiq Kahn, también alertó en un mensaje televisado que la policía podría usar poderes de emergencia para hacer cumplir las normas sobre distanciamiento social para reducir la propagación del coronavirus.

«Mi mensaje para todos sus televidentes es simple: la vida ha cambiado, tenemos que hacer las cosas de manera diferente por un tiempo», dijo al programa de Andrew Marr Show de la BBC.

“La interacción social conduce a la propagación de la enfermedad, hace que las personas mueran. No salgas de tu casa a menos que realmente tengas que hacerlo», insistió.

Khan dijo que había presionado al gobierno para evitar cualquier confusión al respecto y afirmó que estas recomendaciones en su criterio no son consejos, son instrucciones y reglas que la población debe obedecer para evitar que las personas mueran.

Debido a la misma situación el gobierno ordenó el viernes el cierre de pubs, restaurantes, gimnasios y cafeterías así como la reducción en los medios de transporte público.

En el Reino Unido ya fallecieron 281 personas por el coronavirus, mientras que los infectados con el virus superan los 5600.

Fuente: telam.com

