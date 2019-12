Damnificada del incendio de Torres y Liva: “No hay respuesta por parte del municipio”

Así lo comentó Liz, una inquilina a quien se le quemó el departamento hace una semana cuando comenzó el fuego en la distribuidora.

Una de las personas damnificadas en el incendio de Torres y Liva aseguró que no tiene una respuesta por parte del municipio y que ella al ser inquilina no cobrará el seguro.

“No hay respuesta por parte del municipio, absolutamente nada, es como el lunes pasado. Solamente tenemos un hotel, la contención, el desayuno no más que eso. El municipio no nos da ni el acceso a la comida diaria de los que estamos ahí. Hay abuelitas que no tienen nada. En ese hotel estamos nueve personas”, dijo Liz.

“Con respecto al seguro se habla de un monto de $51 millones lo cual la mitad lo cobra torres y live y después se divide en los propietarios. Yo como inquilina no tengo nada, ellos ingresaron a buscar las cosas de mi bebé que les agradezco muchísimo pero no nos dan respuesta si se va a poder ingresar”, indicó.

Asimismo, manifestó que “no tengo la posibilidad de cobrar un seguro. El día 26 yo me quedé en la calle al igual que mis dos chiquitos, al igual que las otras personas”.

