Denuncian falta de pago de salarios en colegio subvencionado

SADOP adelantó la realización de inspecciones en el club Quilmes y la intimación para el pago de los sueldos adeudados.

La delegación Mar del Plata del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) denunció la falta de pago de salarios en el colegio del Club Quilmes y adelantó que este miércoles harán las presentaciones ante las autoridades para intimar al pago inmediato de haberes.

En un comunicado señalaron que no es la primera vez que la institución –que percibe una subvención estatal del 60 por ciento- registra demoras e inconvenientes para el pago de salarios.

“Estamos exigiendo el pago en tiempo y forma en este y en todos los establecimientos de gestión privada, además de relevar el pago de la actualización salarial que debía cobrarse este mes”, señaló la secretaria general Adriana Donzelli.

En el mismo sentido pidió que las y los docentes que tengan dudas o no hayan percibido sus haberes el cuarto día hábil como marca la ley, se acerquen a la sede del sindicato. “Las instituciones privadas, desde el nivel inicial hasta el universitario, incluyendo educación no formal, deben abonar el salario correspondiente a enero. Recordemos que las bajas durante el verano, no corresponden y que el docente tiene derecho a percibir su sueldo todo el año» agregó.

Tras recordar que el instituto perteneciente al club Quilmes tiene incumplimientos reiterados, en la misma línea que la denuncia por la falta de pago de salarios, desde SADOP confirmaron la presentación ante las autoridades ministeriales y educativas por estos incumplimientos reiterados.

