DEUDA DEL IOMA PONE EN JAQUE LA SUSTENTABILIDAD DEL SISTEMA DE SALUD

Desde Centro Médico de Mar del Plata comunicaron la intensa preocupación por la deuda que la Obra Social de la Provincia de Buenos Aires mantiene con los médicos de la ciudad, desde octubre de 2019. La misma supera los 90 millones de pesos y pone en riesgo la salud privada en un contexto tan delicado como el que plantea la pandemia por COVID-19.

La salud en Mar del Plata no escapa a los problemas que plantea la Emergencia declarada, pero se agrava aún más ante factores como las deudas de las prestaciones ya realizadas seis meses atrás. A la marcada caída del trabajo profesional, lógico por el Aislamiento Preventivo Obligatorio declarado por el Gobierno Nacional, se le suman las innumerables prácticas realizadas a afiliados del IOMA que al día de hoy no se cobraron, esta situación pone en evidente peligro la continuidad de la accesibilidad a la salud privada en un futuro no muy lejano.

La deuda data del mes de octubre de 2019, “hablamos con las autoridades de IOMA en enero y desde entonces continuamos con los reclamos, pero todavía no obtuvimos respuestas”, aseguran desde la Entidad local.

Sabiendo que el sector privado abarca un 60% de la asistencia médica, y previendo lo que puede llegar a pasar cuando se alcance un pico de contagios de Coronavirus, esta situación pone en verdadero riesgo el sistema de salud de la ciudad de Mar del Plata.

“El 42% de la facturación de muchos médicos de la ciudad provienen de IOMA, por eso es fundamental que la Obra Social se ponga al día para no resentir el servicio en Mar del Plata”, explicaron desde Centro Médico.

Además, aseguran que es “inexplicable e inentendible la deuda que tienen con nosotros cuando otras Entidades de la Provincia ya cobraron lo pendiente”.

Centro Médico de Mar del Plata

Comentarios

comentarios