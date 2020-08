El 65% de los argentinos sigue con problemas para encontrar ropa de su talle

En una reciente encuesta de la ONG AnyBody Argentina se detallaron cuáles son los talles más difícil de encontrar de indumentaria y calzado

Encontrar talles en Argentina siempre es un problema. Anualmente, AnyBody Argentina, la ONG que es parte del movimiento global Cuerpos en riesgo de extinción, lleva a cabo una encuesta impulsada desde las redes, que apunta a relevar las sensaciones de las personas al adquirir indumentaria y zapatos, y sus dificultades o no de conseguir su talle.

Los resultados de la última, llevada a cabo entre el 11 de marzo y el 16 de mayo de 2020, nos vuelve a llevar a la conclusión de que la mayoría de los encuestados tienen problemas, siempre o frecuentemente, para adquirir talle, sobre todo de indumentaria. Y esto perjudica tanto a la salud mental como a la emocional.

Fueron encuestadas un total de 8025 personas, con un rango de edades entre 12 y 88 años y reveló que casi el 65% de las personas tienen problemas para conseguir ropa de su talle. En términos generales, esta cifra sigue constante a través de todas nuestras encuestas desde 2012. De este porcentaje, el 94,8% usa ropa de mujer y el 5,2% usa ropa de hombre. Según la encuesta de AnyBody Argentina, el 65% de las personas tienen problemas para conseguir ropa de su talle (Shutterstock)

Es destacable que más del 80% de los encuestados expresó que encuentran la ropa que desean en talle único siempre (el 38,58%) y frecuentemente (el 43,76%). Con un 56%, los jeans o pantalones son el tipo de ropa que trae más dificultades a la hora de conseguir talle.

El 46,9% responde que el no encontrar talles les lleva a cuestionar su cuerpo. El sentimiento más recurrente entre las personas con dificultades para encontrar talles es la tristeza porque el cuerpo no encaja en la ropa deseada (44,7%).

El 62,67% de los encuestados afirma que su “talle ideal” no es el que actualmente tiene sino uno (14,99%), dos (22,72%) o más de dos (24,96%) menos del que tenía al momento de contestar la encuesta.

¿Cuáles son los talles más difíciles de encontrar?

Los talles más difíciles de encontrar en ropa de mujer son el 48 (15,6%), el 46 (13,3%), el 44 (11,7%), y el 50 (11,6%) que concentran el 51,7% de la totalidad de las respuestas.

Los talles más difíciles de encontrar en ropa de hombre son el 48 (15,9%), el 46 (12,5%), el 50 (11,6%), y el 52 (9,9%) que concentran el 49,9% de la totalidad de las respuestas. Un 56% de los encuestados, los jeans son los tipos de pantalón que más se dificulta para encontrar talle (Shutterstock)

¿Qué pasa con el calzado ?

El 23,94 % de los encuestados expresaron dificultades para encontrar calzado de su talle siempre o frecuentemente.

Los talles de zapato más difíciles de encontrar para quienes utilizan ropa de mujer fueron: el 40 (29,18%), el 41 (14,65%), el 39 (13,42%), el 38 y el 35 (8,83% en ambos casos). En el caso de quienes utilizan ropa de hombre, los talles de zapato más difíciles de encontrar son: el 40 (15,25%), el 41 (12,71%), el 42 y el 45 (11,86% en ambos casos).

Cómo está hoy la Ley de Talles en Argentina

Durante estos años se aprobaron 14 leyes de talles -provinciales y municipales- todas distintas, basadas en medidas europeas de varias décadas atrás, y con un imposible cumplimiento a nivel nacional. El 20 de noviembre del 2019 se dio un gran paso: se sancionó la ansiada ley que crea un sistema único de talles de ropa en todo el país que permita salir de la escala de talles únicos o estándar small, medium y large.

Esa curva de talles surgirá como resultado del primer estudio antropométrico que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) comenzó a realizar en 2014. Pero sucede que actualmente ese trabajo, clave para la implementación de la flamante norma, sólo se completó en un 55%. La Ley de Talles tuvo 163 votos a favor, ninguno negativo y 8 abstenciones

Ese 20 de noviembre de 2019, después de muchos años de idas y vueltas, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que desde marzo pasado tenía media sanción del Senado. La iniciativa llegó al recinto tras un acuerdo de todos los bloques para incorporarlo al temario de la sesión especial de ayer. Se votó sin debate, sin disidencias, en forma exprés, tal como llegó del Senado, obteniendo 163 votos a favor, ninguno negativo y 8 abstenciones.

“Estamos súper contentas. No podemos creer que se logró la ley después de tantos años de dedicación y tiempo para hacer entender a todos los sectores por qué es tan necesario que exista una ley nacional de talles para toda la Argentina”, dijo aquella noche a Infobae Mercedes Estruch, integrante de AnyBody, la ONG que promueve una moda inclusiva y sin estereotipos de la mano de las campañas “El talle único no es el único talle” y “Vestirse es un derecho, no un privilegio”.

Establece un sistema único de talles –se llama SUNITI: Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria– con medidas corporales estandarizadas para fabricar, confeccionar, comercializar e importar indumentaria destinada a la población a partir de los 12 años.

Para eso, especifica que las medidas reales de los argentinos se obtendrán del estudio antropométrico que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) viene desarrollando desde 2014 y que será actualizado cada 10 años, con la misma periodicidad que se hace un censo, para tener en cuenta distintos factores como los cambios alimenticios que puede atravesar la población, los avances generacionales y las movidas migratorias que influyen y modifican los talles. Sucede que, desde hace mucho tiempo, la ropa de los argentinos se ha fabricado en base a parámetros europeos o de otros países. Un afiche para tomar conciencia de problema de los talles de ropa por AnyBody Argentina

El estudio antropométrico requiere de 12 mil a 15 mil muestras provenientes de las cinco regiones representativas del país (NOA, NEA, Centro, Cuyo y Patagonia). La ley dice, en su artículo 4°, que el primer estudio debe estar finalizado dentro del período de un año a partir de su sanción.

La nueva norma regirá tanto para indumentaria como para calzado. Los comerciantes, fabricantes e importadores deberán adherir a cada producto una etiqueta que tendrá que “estar contenida en el pictograma correspondiente, de manera cierta, clara y detallada, siendo de fácil comprensión para el consumidor”. Además, todos los comercios tendrán la obligación de exhibir en un lugar visible un cartel (cuyo tamaño mínimo será de 15 por 21 centímetros) con la tabla de medidas corporales normalizadas.

Otro artículo de la ley dispone que los negocios de venta de indumentaria de moda y textiles “deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores” y “abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias”.

Ante el incumplimiento de la ley, se aplicarán las sanciones establecidas en la Ley 24.240, de Defensa del Consumidor, y la Ley 23.592, de Penalización de Actos Discriminatorios. El control y vigilancia de la norma estarán a cargo de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias. Las carteras de Salud, Desarrollo Social, Defensa del Consumidor y el INADI deberán desarrollar actividades tendientes a la información, concientización y capacitación, así como la realización de campañas de difusión masiva en todos los medios de comunicación.

