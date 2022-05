EL FESTIVAL DE TEATRO INDEPENDIENTE DE ALMIRANTE BROWN HOMENAJEÓ AL ACTOR Y DIRECTOR, HUGO KOGAN

Hugo Kogan, actor, director, y fundador del Festival Iberoamericano de Teatro Cumbre de las Américas, de Mar del Plata, recibió un reconocimiento a su trayectoria, en el acto de clausura de la V edición del Festival de Teatro Independiente de Almirante Brown, evento que tuvo lugar en la sala de la Fundación Soldi, ubicada en la localidad bonaerense de Glew, partido de Almirante Brown.

Además, del reconocimiento, que recibió de manos de la actriz y gerente cultural, Zulema Ozón, creadora del encuentro de artes escénicas, y directora de la Fundación Soldi, Kogan, intervino en la fiesta teatral con la agrupación de teatro La Granada integrante de la Comedia del Partido de Mar Chiquita, con el montaje «Chocolate Amargo», bajo su dirección, escrito por la dramaturga uruguaya, Teresa Deubaldo, y actuado por Maite Oliver. Participación que les brindó los reconocimientos de Mejor Espectáculo del Festival, por el voto unánime del público y mejor actriz a Maite Oliver, por la calidad de su caracterización en «Chocolate Amargo».

PALABRAS DE KOGAN

Kogan, agradeció el reconocimiento: «Es un orgullo para nosotros que el Equipo de Teatro La Granada integrante de la Comedia del Partido de Mar Chiquita haya sido merecedor de estos increíbles Premios. Nuestro profundo agradecimiento a la Fundación Soldi, a su directora la Señora: Zulema Ozón y a todo su Equipo de Trabajo, y, por igual, al Jurado y a la Secretaria de Cultura del Partido de Mar Chiquita».

“Antes que formar actores, hay que formar personas. Si uno es buena persona, va a ser buen actor. Si es ambas cosas, será un buen artista. Yo me hice en un teatro independiente, el TNT, en Mendoza. Incluso llegué a vivir ahí. Fueron los mejores años de mi vida. Aprendí a convivir con gente y ahí comprendí que el teatro es un hecho colectivo. Fue una base fundamental. Por eso soy terco, insisto. (…) Como dice Pablo Neruda: ´Las transformaciones no las hace un hombre, sino muchos hombres; no un capitán, sino muchas batallas”, resaltó Hugo Kogan.

Kogan, quien hizo de su carrera un apostolado, recuerda su formación actoral como una experiencia de vida inigualable: “Atahualpa del Cioppo (fundador del célebre Teatro del Galpón, en Montevideo, Uruguay, 1949), decía que el lector y la gente del teatro es como si fuese el doctorado del hombre, porque es un arte que reúne todas las disciplinas, y si el actor no sabe un poco de filosofía, de psicología, de política, de sociología, es difícil que pueda ser un actor potente en el escenario. Yo se lo escuché decir hace como 30 años y cada vez me doy cuenta de que con el paso del tiempo cada vez sé menos y tengo que aprender mucho más.”

"CHOCOLATE AMARGO"

La obra de Teresa Deubaldo, dramaturga uruguaya, está acompañada de la excelente conducción de Hugo Kogan, y la grandiosa interpretación de Maite Oliver, lo que genera como resultado una obra completa y profunda.

Esta pieza toca la temática del abuso sexual infantil, la violencia de género y el bullying, en un unipersonal digno de ser objeto de estudio de las áreas psicológicas, psiquiátricas, del derecho, de la sociología y la medicina legal, entre otras.

Es una obra que pretende, a través del lenguaje teatral, contar una realidad actual y lastimosamente recurrente, y servir de nexo conectivo entre (potenciales) víctimas y organizaciones que promuevan ayuda y contención a las mismas.

Chocolate amargo», de Teresa Deubaldo, es un drama humano que nos muestra una realidad que muchas veces no queremos ver. Una niña, encerrada en un cuerpo adolescente, expone ante nosotros con cruda inocencia el mundo que le ha tocado habitar. A través de las imágenes que levanta en su aparente incoherencia, se va armando lentamente el puzzle de una vida signada por la fatalidad. A medida que avanza el drama, vamos descubriendo la violencia ejercida por su padre, sobre la niña y también sobre su madre. El personaje no juzga. No es totalmente consciente de la brutal situación por la que ha transitado. Con su acción final, termina con la abyección en la que ha estado sumergida.

LOS TESOROS DE LA FUNDACIÓN SOLDI

La localidad bonaerense de Glew atesora 60 obras originales de Raúl Soldi, entre óleos, dibujos y grabados. Cabe destacar que además de los 40 años de la Fundación, inaugurada en 1982, también se cumplió el 117 aniversario del natalicio del maestro Raúl Soldi, quien con su arte hizo trascender internacionalmente a Glew y a todo Almirante Brown. La Fundación Soldi, ubicada en Rafael Obligado 336, Glew.

Se considera a Raúl Soldi como uno de los más grandes pintores argentinos y a la localidad bonaerense de Glew como a la depositaria de gran parte de su obra. Una de esas creaciones son los frescos de la Iglesia de Santa Ana, única en el mundo por su extensión. La otra es la Biblioteca Popular Pablo Rojas Paz, donada por el artista en el año 1967.

El lugar en el que el artista se alojaba en sus temporadas de descanso queda a escasas cuadras de la estación ferroviaria y es allí en donde hoy se encuentra uno de los tesoros más importantes de la pintura argentina: 60 obras originales entre óleos, dibujos y grabados.

La ciudad de Glew está situado a unos 30 km. del centro de la Capital Federal. Tomar el tren en Plaza Constitución hasta estación Glew. Tanto la Fundación Soldi como la iglesia Santa Ana se encuentran a 3 cuadras de distancia de la estación.

