El Frente de Todos presentó una nota al Ministerio de Trabajo buscando la resolución del conflicto del transporte

«Mar del Plata no puede continuar sin servicio nocturno de colectivos», manifestaron durante la presentación del petitorio, a casi un mes del conflicto. «Es inadmisible que el intendente no haya tomado cartas en el asunto», cuestionaron.

El bloque de Concejales y Concejalas del Frente de Todos presentó hoy un petitorio para que el Ministerio de Trabajo pueda actuar con carácter de urgente ante la irregular situación del transporte público urbano de pasajeros en la ciudad, luego de la inacción del intendente Montenegro para resolver el conflicto. La presentación se hizo pasadas las 10, y contó con la presencia del presidente del bloque Marcos Gutiérrez, y los ediles Vito Amalfitano, Virginia Sívori, Roberto Páez, Sol de la Torre y Roberto Gandolfi, junto con el concejal Ariel Ciano, Raúl Calamante, responsable del área de Coordinación de Delegaciones Regionales de Trabajo y Empleo Zona VIII y el coordinador Sergio Arista.

“Es inadmisible que el intendente Montenegro no haya tomado cartas en el asunto y no haya denunciado como corresponde esta irregular situación del transporte público urbano de pasajeros. Una ciudad como Mar del Plata no puede continuar sin el servicio nocturno de colectivos”, manifestó Vito Amalfitano, vicepresidente de la comisión de Transporte del Concejo Deliberante al salir de la reunión.

“El intendente tenía las herramientas para solucionar el conflicto y no se hizo nada, por ejemplo, para llegar a un escenario de conciliación obligatoria. Ante esta situación desde el bloque tomamos la iniciativa de presentar el petirorio ante el Ministerio de Trabajo. Pasaron más de 20 días sin servicio nocturno y necesitamos que el conflicto se encauce y los trabajadores/as esenciales de nuestra ciudad puedan regresar a sus hogares por la noche con el transporte público”, expresó

En ese sentido aseguró: “Es increíble que a las 21 se aplauda a trabajadores esenciales y a medianoche no tengan cómo volver a sus hogares. El intendente tiene que resolver esta cuestión, está en sus manos. Tiene que hacer ejecutar el contrato».

