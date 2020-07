El Museo MAR llega a tu casa con música, artes audiovisuales y cortos

Desde este jueves y hasta el domingo se podrá disfrutar de las diferentes producciones originales que ofrece el Museo Mar, dependiente del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en todas sus plataformas de redes sociales dentro del programa #MarAdentro.



El programa comenzará este jueves con la artista plástica Margarita Wilson Rae que integra la muestra “El orden y el accidente”. Nacida en nuestra ciudad, se graduó como Profesora de Escultura en la ENBAPP (1998) y Profesora Superior de Escultura en la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto De la Cárcova (2001). En 2019 obtuvo una beca a la creación del Fondo Nacional de las Artes. En 2015 ganó el Primer Premio, categoría fotografía, Salón Municipal de Artes Visuales, Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino de nuestra ciudad. Desde 2006 participa de ferias en Argentina y Latinoamérica. Su obra forma parte de colecciones privadas de Argentina y el exterior.



“El orden y el accidente” reúne 11 artistas nacidos e iniciados en nuestra ciudad consagrados a nivel nacional e internacional en una muestra a la espera de inaugurarse. Mientras tanto conocemos más acerca de los creadores a través de sus influencias y preferencias musicales y cinematográficas.

El viernes llegará una nueva entrega de “Historias cortas Sub21”. Se trata de una convocatoria para movilizar la creación joven, lúdica y catártica. Se verá el audiovisual de Denise Laub (Mar del Plata) titulado “En otra parte del mundo”. Cabe destacar que desde en la inauguración del ciclo se recibieron más de 4000 visualizaciones de los cortos exhibidos y a la fecha se siguen recibiendo nuevas producciones.

El sábado será el turno de “A/V – Ciclo audiovisual experimental”, una producción original y exclusiva para el Museo MAR, curada por el artista Antonio Savasta Alsina, que presentará a Contrafacto. + Agger Thorn Tickler con “Desde el más acá”. “Donde la máquina es ajena a los humanos y se compone de dos audios de contrafacto, Flayan y Animi, producidos con sintetizadores analógicos, samplers y secuenciadores. Las visuales son generadas por medio de lenguajes de programación, procesos de retroalimentación y esoterismos”, señalaron los artistas.

El domingo cerrará con el “Decálogo sonoro, experiencias de escucha que dejaron huella” del colectivo artístico Negra40. En esta oportunidad arribará la docente, investigadora y compositora Laura Novoa. “Esta convocatoria me llegó en un momento absolutamente singular, no sólo para mí sino para el mundo, y me encontró reflexionando sobre la escucha y la relación con nuestro entorno sonoro. En estos días de cuarentena se activó como nunca, a menos en Buenos Aires” destacó Novoa.

