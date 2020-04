EL PODER DE LA PASCUA DE CRISTO TE ABRAZA HOY Y SIEMPRE

Mensaje del Obispo Gabriel Mestre con motivo de la Semana Santa 2020 en cuarentena. Recomendaciones del Obispado para vivir intensamente estas celebraciones permaneciendo en casa.

Con motivo de la Semana Santa en medio de la cuarentena que obligaron a la suspensión de todas las actividades públicas, el Obispado de Mar del Plata, emitió ayer un comunicado en el cual se dieron a conocer unas pautas para vivir profundamente esta Semana Santa tan especial. Las normas establecidas para esta emergencia sanitaria imponen la necesidad de permanecer en casa, evitando todo tipo de reuniones. Esto hará que las celebraciones más importantes del año litúrgico se desarrollen en un marco totalmente excepcional, sin precedentes para todos nosotros.

El comunicado expresa que “la conmemoración del Misterio del Amor de Dios que se expresa, elocuentemente, en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo trasciende las limitaciones del espacio y TODOS PODEMOS Y ESTAMOS LLAMADOS A PARTICIPAR VIVAMENTE como una única familia, pero desde casa”.

El comunicado explica ¿Cómo participaremos de las celebraciones de Semana Santa?, ¿Cómo viviremos el precepto de la comunión? ¿Cómo celebraremos la reconciliación? Finalmente expresa una serie de recomendaciones para los fieles. El texto completo se puede leer en www.obispado-mdp.org.ar

MENSAJE DEL OBISPO

En ese mismo marco, el mensaje grabado por el padre Obispo Mons Gabriel Mestre, expresa “nunca pensé que íbamos a estar en esta situación. Hace dos meses no imaginaba que la pandemia y la cuarentena nos iban a llevar a esto que estamos viviendo. Sin embargo, es posible celebrar juntos la Semana Santa 2020, cuidándote, cuidándonos y cuidando especialmente a los más vulnerables. Es posible celebrar juntos desde casa. ¿De qué manera? A través de los medios habituales, radio, tv, y especialmente redes sociales, con ellos podés acercarte virtualmente a la parroquia de tu barrio o localidad. Te ofrecemos el portal del obispado www.obispado-mdp.org.ar/ o podes acceder al sitio de la Santa Sede y seguir las celebraciones del querido Papa Francisco en esta Semana Santa. Todos celebramos juntos, pero desde casa. El poder de la pascua de Cristo te abraza hoy y siempre, porque la pascua de Cristo trasciende el tiempo y el espacio. Transciende el tiempo, porque aconteció hace 20 siglos y sus efectos siguen en nosotros hasta hoy. Trasciende el espacio porque hoy desde casa es posible que recibas la protección, la bendición y el cuidado de Dios. Vivamos la pascua de Cristo través de estos medios y teniendo presente algunas sugerencias que dimos a conocer a través de un comunicado para celebrar desde casa. No estás solo, no estamos solos. Cristo muere y resucita para salvarnos, porque la pascua trasciende el tiempo y el espacio, y hoy te abraza cuidándote, protegiéndote, realizando bendiciones para vos, tu familia y tus amigos, para todos y cada uno desde casa. Celebremos juntos la Semana Santa 2020 porque la fuerza de la pascua de Cristo te abraza hoy y siempre, porque trasciende el tiempo y el espacio. Adelante, con fe y confianza, sin miedo. No estás solo, no estamos solos: ¡Cristo está con nosotros!

El VIDEO del obispo se puede bajar desde www.obispado-mdp.org.ar

