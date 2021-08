En el debut de Messi, PSG venció al Reims con un doblete de Mbappé

Junto con Horacio Taccone, Mónica Biasone, Diego Peláez y Viki Herrera, candidatos y candidatas de Acción Marplatense y del frente Vamos con Vos que encabeza Florencio Randazzo, visitaron la Sierra de los Padres en la mañana del domingo: «expresa la fuerza de la fertilidad y del trabajo marplatense», dijeron. La Expo Sierra creada durante el gobierno de Acción Marplatense se dejó de hacer después de 2015.



Durante la mañana soleada del domingo, el precandidato a diputado nacional por el frente Vamos con Vos que encabeza Florencio Randazzo Gustavo Pulti, el precandidato a senador provincial por la misma fuerza Horacio Taccone junto a Fernando Telpuk, Mónica Biasone, Diego Peláez y Viki Herrera, candidatos de Acción Marplatense, dialogaron con vecinas y vecinos de Sierra de los Padres. En uno de los destinos recreativos más emblemáticos del partido de General Pueyrredon, el eje de la conversación con los vecinos y visitantes se centró en el desarrollo y el potencial de la región serrana. En el marco de la visita, Gustavo Pulti señaló: «el domingo de los marplatenses siempre contempla una posibilidad recreativa en la Sierra de los Padres o en la Laguna.»

Ya sea por la amplia oferta comercial y cultural como por su variedad natural, la Sierra de los Padres significa un destino popular entre turistas y vecinos. Tales características, en conjunto con el clima pre-primaveral de este fin de semana que permitió a las familias y amigos a disfrutar del entorno natural, conformaron, una vez más, el escenario ideal para disfrutar del día al aire libre. Fue en ese marco que Gustavo Pulti enfatizó: «La diversidad de paisajes naturales y la multiplicidad de matices es uno de los recursos más disfrutables y característicos de Mar del Plata.» Lo hizo al analizar también el cuidado y la preservación del sector y de los recursos.

En el marco de su visita, la conversación con vecinas, vecinos y comerciantes también refirió a la recuperación de la Expo Sierra. Fernando Telpuk, primer precandidato a concejal por Acción Marplatense, adelantó: «Vamos a impulsar desde el Concejo de nuevo la Expo Sierra que Acción Marplatense creó y que una desidia gris suspendió después de 2015. Las frutillas, los kiwis, la miel, las verduras, las artesanías y la gastronomía de la Sierra son un orgullo de la fertilidad y de la fuerza del trabajo marplatense.»

La Sierra y la Laguna no escapan a la realidad climática que afecta al planeta. Si bien su belleza y riqueza son inapelables, el cuidado y la preservación que requieren nuestros entornos naturales merecen particular atención. El precandidato a senador provincial por el frente Vamos con Vos, Horacio Taccone, resaltó: «Hay que promover ante la Provincia la defensa de toda el área. Porque la Laguna fue declarada Área Protegida en nuestro gobierno pero los gobiernos provinciales no hacen foco en esta maravilla.»

