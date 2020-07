ESTE LUNES ACTOS POR EL «DÍA NACIONAL DEL ABOGADO VICTIMA DEL TERRORISMO DE ESTADO»

En un año especial, el Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Mar del Plata que preside el doctor Fabián Gerardo Portillo, conmemorará este lunes el Día Nacional del Abogado víctima del terrorismo de Estado que, a instancias de este Colegio departamental, se celebra en todo el país.

El encuentro se llevará a cabo con los debidos protocolos; comenzará a las 17,30 en el salón de actos y hará uso de la palabra el ex titular de la institución, Dr. Juan Carlos París.

Luego, a las 18 los asistentes se uniránalacto oficial de la Federación Argentina de Colegios de Abogados que recuerda, como cada año, la tristemente célebre “Noche de las corbatas” perpetrada durante la última dictadura cívico-militar. El encuentro será a través de la plataforma de teleconferencia Zoom y contará con la participación de prestigiosos invitados.

Participarán de la actividad María Adela Antokoletz, estrecha colaboradora de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien estuvo exiliada y es hermana de Daniel, abogado desaparecido en 1976; Luis Raffaghelli, abogado detenido durante la dictadura por defender trabajadores y testigo en el juicio por la causa “Noche de las corbatas”; Juan Carlos Paris, ex Presidente del Colegio de Abogados de Mar del Plata que impulsó estas jornadas; Marta García de Candeloro, ex detenida y esposa de otro de los abogados desaparecidos esa noche; Martín Fresneda, abogado, fundador de HIJOS, ex secretario de DDHH de la Nación, hijo de Tomás José y de María de las Mercedes Argañaraz, que estaba embarazada cuando ambos fueron secuestrados durante la Noche de las corbatas (actualmente es Director del Observatorio de Derechos Humanos del Senado); y Nina Brugo Marcó, militante de los DDHH, feminista, miembro de la Comisión de Derechos de la Mujer de FACA, abogada víctima del Estado terrorista, quien también estuvo exiliada durante la dictadura.

Las coordenadas para participar de la conmemoración, que será abierta al público en general, son: ID: 239 279 6934 / Contraseña: 210016

Desde 2004, el Día Nacional del Abogado víctima del terrorismo de Estado instituido por la FACA conmemora anualmente el oscuro capítulo que tuvo lugar en la ciudad de Mar del Plata entre el 6 y el 8 de julio de 1977, cuando once personas –abogados y sus familiares– fueron secuestradas en lo que se conoció como “la mayor operación de represión masiva” que vivió esa ciudad a poco más de un año del Golpe.

Para la entidad, se trata de una oportunidad para la reflexión y la valoración de los principios republicanos del Estado de derecho, rememorando a quienes fueron detenidos, perseguidos, torturados, exiliados, desaparecidos y asesinados, antes y después de esa fecha, en el marco de una política sistemática de persecución que cambiaría para siempre la historia argentina.

Es de destacar que a raíz de una iniciativa del Colegio local se instituyó el 6 de julio Día Nacional del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado, a través de una Resolución de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), de fecha 19/3/2004.

Entre los fundamentos que determinaron esta conmemoración, se destaca que los días 6, 7 y 8 de julio de 1977 fueron secuestrados y desaparecidos los abogados Norberto Centeno, Raúl Alais, Jorge Candeloro y su esposa Marta Garcia, el doctor Salvador Arestin, Tomás Fresneda y su esposa Maria de la Mercedes Argañaraz, a lo que los captores denominaron la Noche de las Corbatas, además que los doctores Camilo Ricci, Jose Maria Verde, su esposa Ana Maria de la Arena y Carlos Bozzi quienes fueron secuestrados y días después liberados.

La cronología de los hechos fue la siguiente: el 6 de julio de 1977, fueron secuestrados los Dres. Norberto Cesar Centeno, Salvador Arestín, Raúl Hugo Alais y Camilo Ricci. Este último fue liberado 24 horas después, mientras que el cuerpo sin vida de Centeno, apareció en un camino vecinal de nuestra ciudad el 11 de julio, mostrando visibles signos de haber sido sometido a un trato inhumano y cruel.

El 8 de julio fueron secuestrados los doctores Carlos Aurelio Bozzi y Tomás José Fresneda, cuando un grupo operativo ingresó al estudio jurídico de ambos. Acto seguido también lo fue la mujer de este último, María de las Mercedes Argañaraz de Fresneda que cursaba un embarazo de 5 meses y cuyo hijo o hija aún se sigue buscando. Cuatro días después, también se vió afectada la libertad del abogado José María Verde, y de su pareja Ana María de la Arena, tras ser violentamente sacados de su vivienda por un numeroso grupo de personas armadas. Los mismos fueron liberados al anochecer del día siguiente. Por último, la lista se cierra el 13 de julio, con la desaparición de María Esther Vazquez y su marido Nestor Enrique Garcia.

Asimismo, con anterioridad, el 13 de junio de 1977 fueron secuestrados en Neuquén el abogado marplatense Dr. Jorge Roberto Candeloro, y su esposa Marta García; quienes también fueron alojados en “La Cueva”.

Estos trágicos sucesos fueron denominados por los propios captores como la «Noche de las Corbatas», en alusión a la cantidad de abogados secuestrados con tan poca diferencia de tiempo.

Este homenaje que se realiza en diferentes lugares de Argentina es un ejercicio de memoria constante de todos los abogados/as que fueron víctimas del Terrorismo de Estado en nuestro país, entre los que se encuentra el padre de la colega y ex consejera del Colegio de Abogados de Mar del Plata, Miguel Domingo Zavala Rodríguez, asesinado a los 36 años de edad, delante de sus hijas de 2 y 3 años y de su compañera, Olga Irma Cañueto, quien permanece desaparecida.

