Éste lunes comienza el programa cuiDARnos

Desde la comisión de salud de los Comités Barrales de Emergencia informaron que desde el lunes 29/6 al lunes 5/7 arranca el plan cuiDARnos en los siguientes barrios: Félix U Camet, Parque Camet, el Tejado, 2 de abril, Castagnino, La Laura, La Trinidad, Pueyrredon, Fortunato de la Plaza, Villa Evita, Bosque Grande, Las Heras, Martillo, Parque Hermoso, Valle Hermso, Parque Palermo.

La comisión se comprometió a informar todas las semanas el plan de implementación en cada zona de la ciudad.

Ante reiteradas consultas, creen pertinente aclarar que los promotores y promotoras del programa #cuiDARnos no ingresan al domicilio.

Los promotores y promotoras barriales de salud realizarán, en estos barrios, una recorrida casa por casa. Los mismos llevarán una pechera blanca que identifica el programa. También una identificación con su nombre y apellido.

La información obtenida es confidencial y solo será insumo para la planificación sanitaria. También decirles a los vecinos que su respuesta a la encuesta es absolutamente voluntaria.

Además aclararon que el programa cuiDARnos surgió como propuesta de los CBE en la mesa de salud, constituida en el marco de la mesa social, pero luego fue rediseñado con los aportes de las autoridades sanitarias de los tres niveles de gobierno y por la universidad nacional de Mar del Plata.

Cada CBE realizará una difusión previa de la recorrida para que los vecinos y vecinas estén informados.

Por último, aclarar nuevamente que los objetivos del programa cuiDARnos es brindar información sanitaria a la población, detectar sintomáticos respiratorios y construir un mapa de grupos de riesgo. No suplanta la responsabilidad del Estado.

El cuiDARnos no es el plan Detectar. Este último está activo solo en distritos de circulación comunitaria del virus. Como sabemos, esa no es, hasta el momento, la situación epidemiológica de General Pueyrredón. Por lo tanto en estos operativos no se realizan hisopados. Solo se realiza una encuesta y se le brinda información y recomendaciones a la población.

Comentarios

comentarios