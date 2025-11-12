ESTE SABADO: EL ZAR PRESENTA ¨PARADISO¨ EN MAR DEL PLATA

Consolidados como uno de los proyectos más relevantes de la nueva escena de rock en español, EL ZAR sale de gira con Paradiso, su nuevo álbum de estudio. El tour los llevara a la ciudad de Mar del Plata el próximo sábado 15 de noviembre – 20hs – en Plaza de Música Mar del Plata.

Entradas a la venta por sistema Articket

Y puntos físicos:

La Casa de las Guitarras: Belgrano 3420 – Mar del Plata

CONEX: San Martín 3263 – Mar del Plata

Comprado tus entradas por tarjetas del Banco Provincia tenes 4 cuotas sin interes

Este disco marca un punto de inflexión en la carrera del grupo, una obra conceptual que captura el pulso del viaje, la libertad y el espíritu rutero.

Este disco será llevado en vivo por extensas giras por Latinoamérica, Europa, y todo nuestro país, teniendo su punto culmine el 4 de octubre en GEBA, será una experiencia única.

Este disco y su correspondiente gira marcan un hito en la carrera de EL ZAR

Con millones de reproducciones, presencia en playlist, editoriales clave, radios, series y televisión, y una comunidad de fans en permanente expansión, El Zar consolida su lugar como uno de los nombres imprescindibles del rock actual

«NO ENTIENDO SI ES AMOR» UNO DE LOS PRIMEROS ADELANTOS DE ESTE NUEVO ALBUM FUE NOMINADA COMO «MEJOR CANCION ROCK POP» PARA LOS PREMIOS GARDEL 2025

Su gran crecimiento no solo fue en todo el territorio argentino, sino también en varios países de Latinoamérica como Chile, Uruguay, Perú, Colombia, México y en España, donde se presentaron ante un numeroso público en Madrid y Barcelona.

En los meses que van del 2025, ya hicieron una gira por México, dieron un memorable show en Córdoba en el Cosquín Rock en horario central y en el principal escenario del Quilmes Rock.

El Zar no para y cada día demuestran que no es en vano el lugar que se ganaron en la escena musical.

