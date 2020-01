Este verano Heineken “Live your Music” te invita a dar la vuelta al mundo con la mejor música internacional

Desde Mar del Plata la marca contagia ritmo y energía con las mejores 4 fechas de música electrónica de la mano de los máximos exponentes del momento.

¿Estás preparado para empezar el 2020 con la mejor música internacional? La música nos transporta a lugares increíbles, por eso este verano la cerveza holandesa une a los máximos exponentes de la escena electrónica mundial para disfrutar de noches increíbles: 4 de los mejores Djs del mundo de electrónica inauguran la temporada de verano rodeados de arena, mar y cerveza premium. Los shows se llevarán a cabo todos los sábados de enero en el espacio Mute (Ruta 11, Alfar, B7600 Mar del Plata).

Esta experiencia pensada para disfrutar entre amigos comenzó el 4 de enero de la mano de Tale Of us, dúo de DJs y productores integrados por los italianos Matteo Malleri y Carmine Cont, quienes a través de sus mix del techno y del house encendieron los motores de la temporada.

El 11 de enero los encargados de hacer bailar a los presentes serán nada más ni nada menos que Sasha & John Degweed, duo británico que comenzaron a tocar juntos en 1993 y hoy son verdaderas superestrellas de la música house y trance progressive.

Continua el 18 de enero con un trío británico de lujo: Above & Beyond productores y músicos de los géneros trance, progressive, downtempo y alternative reconocidos mundialmente por sus atractivas producciones, sesiones acústicas y colaboraciones de la escena electrónica con figuras como Madonna y Coldplay.

Además, siendo Heineken una de las cervezas impulsoras de festivales de diversos géneros musicales, se llevarán dos propuesta para aquellos que disfruten de fiesta cachengue. El 10 de enero se realizará Smile Festival y el 24 de enero Conga Arena.

Para darle cierre al flamante line up, el 25 de enero las revoluciones del sonido subirán de la mano de Claptone, Dj alemán premiado como mejor representante del House que posee una mística particular: su conocida máscara dorada de pico inspirada en la Commedia dell’arte y guantes blancos que mantienen su identidad en secreto. Y todavía hay más, en esta oportunidad se presentará junto con Kolombo y Cuarteto ¿te vas a perder de recorrer el mundo de la mano de Heineken y la mejor música internacional?

Una experiencia que se pone a la altura de un festival internacional pondrá a bailar y vibrar a los invitados con la posibilidad de disfrutar del line up desde el espacio exclusivo de la marca que posee una vista preferencial no sólo a la cabina del DJ si no del mar para ser acompañada de una Heineken al punto justo.

CONSUMO RESPONSABLE

La marca apoya y promueve el consumo de manera responsable, es por eso que en el espacio se encontrarán a disposición choperas con agua gratis. La acción, llamada This one is on us (Invitamos nosotros) promueve la hidratación para un mejor disfrute. Si querés conocer más sobre el compromiso de Heineken con el consumo responsable ingresá en página de la marca.

