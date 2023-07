Eterna Inocencia presenta ¨Tu mirada¨ tema que se desprende de su último trabajo discográfico titulado ¨No bien abran las flores¨.

Esta es una canción con la cual quisieron recuperar en imágenes lo mejor de sus primeros años: los días enteros andando en skate, los encuentros acordados cuando no había un teléfono donde llamar, las tardes recorriendo los barrios sin rumbo definido, las acciones directas emprendidas con las herramientas que en ese entonces tenían y con las que estaban convencidos, el mundo podía cambiar.

Luego haber dado inicio en la ciudad de Mar del Plata, Eterna Inocencia, continúo su tour mostrando su nuevo material por Tandil, Neuquén, Bahía Blanca, Córdoba y Rosario, desembarcando finalmente en el Teatro Vorterix de Capital Federal.

“No bien abran las flores” representa la vuelta de Eterna Inocencia a su mejor forma.

El grupo nacido en Quilmes en 1995 diseñó su propia post pandemia con un disco en el que expanden su horizonte sonoro y logran dar con una sensata colección de canciones guiadas por sentimientos profundos.

“La apertura de flores representa un renacer, y siento que de algún modo es por lo que estamos atravesando”, cuenta Guille Mármol, cantante y letrista de la banda.

En “No bien abran las flores,” el grupo abre puertas de par en par a algunas de sus influencias inconscientes más importantes: el nervio del post punk de grupos como Joy Division o New Order, la sensibilidad de The Smiths y la belleza gótica de The Cure fueron elementos que marcaron la musicalidad de este grupo, sobre todo de Mármol y guitarrista Roy Ota, los miembros más longevos de Eterna Inocencia.

Afincado en un espacio colindante entre medios tiempos instrumentalmente emocionales y líricamente existenciales, junto a varios capítulos de rock de riffs contundentes y declaraciones de filosofía a corazón abierto, el álbum -que incluye una colaboración con Marina Fages en el tema que le da nombre- marca un paso evolutivo innegable en la línea de tiempo de estos precursores del hardcore-punk en Argentina.

“La música de No bien abran las flores apela a un sentimiento de melancolía, de nostalgia. Y a su vez también de esperanza, superación, fuerza. Entiendo que esto pasa porque parte del disco se compuso en tiempos de pandemia y gran incertidumbre y ahí, cómo había ocurrido en otras ocasiones, el grupo se convirtió en nuestro refugio”, define Ota.

Preparados a sumar las nuevas canciones en un copioso repertorio nutrido de temas que son auténticos clásicos del under, la banda atraviesa este renacer con emoción en cada reencuentro con su público.

