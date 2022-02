FILIS PRESENTA SU NUEVO SINGLE ¨NO VA A PASAR¨

¨No va a pasar¨ es el nuevo single de Maria Apóstol más conocida como Filis, una canción que habla del amor como un arma de doble filo. Luego del proceso de enamoramiento, de diversión, la complicidad con el otro y conocer sus virtudes y defectos aparece la duda ¿Cómo saber qué es el indicado? Simplemente uno no lo sabe, pero lo siente. Así nace “No Va A Pasar”, en un estudio virtual como es el mundo con la pandemia del Covid-19.

El amor de “tu vida” resurge de una implicancia de significados que fuimos adquiriendo con nuestras experiencias. Uno se readapta a situaciones que decidís compartir todo con esa persona, inclusive dejar de ser tú mismo para hacerlo feliz. Entonces, pasan los días; los años; llegan los hijos y conexiones en común. Sin embargo, todo ese fuego se apaga con el tiempo.

Un día te levantas de la cama, te lavas la cara y frente al espejo surge “no va más”, pero luego sucede un enfrentamiento de emociones y te da miedo salir de la zona de confort: la casa, los niños, el esposo, la familia… la rutina. Pero aun con todo eso no sos feliz “¿Qué me pasa? ¿Por qué no soy feliz?” Simplemente, porque no necesitas de nadie para serlo sino alguien que acompañe tu felicidad.

La pareja también crea un mundo de situaciones donde se olvidan que existe otro al lado, se olvida que estás ahí, que existís, que sentís, que no sos un robot. Es ahí cuando uno mismo empieza a valorarse, mejorar la autoestima, pero resurgen los fantasmas: te buscan, te extrañan, te necesitan, pero ¿qué creen? El tiempo pasó y lo nuestro se desgastó.

Ese otro tenía la oportunidad y no la aprovechó, es en ese momento donde “no va a pasar que vuelva a un lugar donde no soy feliz”. De esto se trata la canción, de aprender a ser feliz con uno mismo y no con alguien, de utilizar cada minuto de tu vida y hacer lo que realmente sientes ahora, hoy ¡Ya mismo! No esperar mucho porque hoy tiene que pasar ya que mañana no va a pasar.

